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 Количество договоров страхования авто для выезда за границу выросло на 48%

Количество договоров международного страхования "Зеленая карта", заключенных в январе-июне 2019 года, увеличилось на 48,2% по сравнению с январем-июнем 2018 года – до 501,45 тыс.

Об этом свидетельствуют данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным учреждения, сумма начисленных страховых премий за этот период возросла на 37,53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 883,54 млн грн.

При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, увеличился на 14,88% – до 6,87 млн евро, тогда как количество оплаченных требований сократилось на 2,26% – до 2,55 тыс.

Как сообщалось, ранее председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявлял, что на границе почти исчезли очереди из-за уменьшения количества автомобилей на иностранной регистрации.

По данным МТСБУ страховые компании в 2018 году увеличили сбор премий по системе международного автострахования "Зеленая карта" на 19,1% – до 1,29 млрд грн.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Его членами являются 51 страховая компания, в том числе, полными членами бюро, имеющими право заключать договоры "Зеленая карта" - десять компаний.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140793
 
 
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