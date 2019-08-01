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 Одесский порт увеличил количество заявок на заход круизных лайнеров

Одесский порт на данный момент получил 11 заявок на судозаходы круизных лайнеров в 2020 году, 10 - в 2021 году и 2 - в 2022 году.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию начальника администрации порта Одесса Игоря Ткачука, передает БизнесЦензор.

В начале текущего года в порту информировали о планах принять в 2020 году 9 судов круизных линий, в 2021 - 3, в 2020 - 1. Таким образом, количество полученных портом заявок от круизных компаний увеличилось.

Ранее также анонсировалось, что в 2019 году 10 мая круизную навигацию в порту откроет лайнер Aegean Odyssey, а 30 октября - теплоход Amera.

Однако, по словам Игоря Ткачука, Aegean Odyssey не зашел в порт в мае из-за поломок. Теперь судно ожидают в порту в октябре.

Сообщается также, что в нынешнем году планируется 15 судозаходов речных круизных теплоходов - "Червона Рута" и "Викинг Синеус". По состоянию на 31 июля пассажирский терминал Одесского порта уже обслужил 8 судозаходов "речников". В администрации порта отметили, что, кроме круизных судов, в 2020 году Одесский порт рассчитывает на прием такого же количества судов типа река-море.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140791
 
 
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