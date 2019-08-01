 "Нафтогаз" поставил "Укртрансгазу" газ на 3 миллиарда с отсрочкой оплаты до конца зимы

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Решить ситуацию удалось благодаря подписанному договору между "Укртрансгазом" и НАК "Нафтогаз Украины" на срочную поставку 440 млн кубометров газа для производственно-технических расходов Оператора ГТС общей стоимостью 2,96 млрд грн с отсрочкой платежа до 29 февраля 2020 года", – сказано в сообщении.

При этом в "Укртрансгазе" подчеркивают, что подобная ситуация может повториться уже через месяц, поскольку законтрактованного объема газа хватит ориентировочно до начала сентября.

"Причина ее возникновения – критическое состояние "Укртрансгаза" – остается нерешенной и требует немедленного урегулирования со стороны НКРЭКУ и правительства", – констатируют в компании.

В компании указывают, что дефицит средств "Укртрансгаза" вызван установлением экономически необоснованных тарифов и игнорированием Регулятором (НКРЭКУ) несанкционированных отборов облгазами природного газа из ГТС. Как следствие – Оператор ГТС не имеет возможности рассчитываться по своим обязательствам с поставщиками топливного газа, подрядчиками и заказчиками услуг транспортировки газа.

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Как сообщалось, 16 июня "Укртрансгаз" заявил о критической нехватке газа для технических нужд и заявил в ГосЧС о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации. Долг компании за март-апрель перед поставщиками топливного газа составлял 4,1 млрд грн. Как следствие, некоторые поставщики отказались в дальнейшем передавать определенные действующими контрактами объемы газа.

В связи с этим 12 аукционов "Укртрансгаза" на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубометров и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн с НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений.

При этом тогда глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что НАК не может продолжать оказывать финансовую поддержку оператору газотранспортной системы Украины АО "Укртрансгаз", которая находится на грани банкротства из-за искусственно заниженных тарифов на транспортировку и недостатков кодекса ГТС.

В связи с этим "Укртрансгаз" во избежание дефолта по контрактам на поставку газа для производственно-технологических нужд (ПТН) предложил им вместо денег газ в подземных хранилищах, которым контрагенты смогут распоряжаться в начале 2020 года.

После этого "Укртрансгаз" подписал с поставщиком газа для производственно-технологических нужд (ПТН) ООО "ЭРУ Трейдинг" договор о реструктуризации задолженности на сумму 1,47 млрд грн, списании насчитанных штрафных санкций и урегулировании других взаимных претензий. Затем был подписан договор с ООО "Акспо Украина" об урегулировании взаимных обязательств на сумму 293,7 млн грн.

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