[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.04 27.8
 Энергетика
  169  0
Все про:Газ (3629) газохранилище (277) ГТС (172) Укртрансгаз (599)

 "Укртрансгаз" запустил электронную платформу нового оператора газовых хранилищ

Информационная платформа филиала "Оператор газохранилищ Украины" АО "Укртрансгаз" начала работу.

Как сообщает пресс-служба компании, пользователями платформы уже стали 446 человек из 264 компаний, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на 07:00 сегодня успешно приняты первые 40 номинаций, 19 реноминаций и 6 торговых уведомлений на газовую сутки 1 августа", – отмечается в сообщении.

Платформа Оператор газохранилищ создана с целью учета передачи природного газа, хранящегося в ПХГ. С ее помощью учитывается переход права пользования услугами хранения (закачка, отбора) газа. Соответствующее положение содержит Раздел VIII Кодекса газохранилищ.

Как пояснили в "Укртрансгазе", таким образом, для осуществления закачки/отбора газа в/из ПХГ – заказчику услуг хранения необходимо будет синхронно подавать две отдельные номинации/реноминации на один и тот же объем газа: одну – в платформу Оператора газохранилищ (новая форма), вторую – в платформу Оператора ГТС. Также администрирование передачи природного газа, хранящегося в хранилищах, будет происходить только на основании торговых уведомлений, загруженных в Платформу оператора газохранилищ.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в конце 2018 года перевел персонал и передал необходимые активы в филиал по управлению подземными газохранилищами "Оператор газохранилищ Украины".  

Руководителем филиала "Оператор газохранилищ Украины" был назначен Богдан Максимчук.

Филиал "Оператор ГТС Украины" был создан 1 декабря 2017 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140785
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Донбасс Зеленский Киев Кличко Нацполиция НБУ Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх