 "Укртрансгаз" запустил электронную платформу нового оператора газовых хранилищ

Как сообщает пресс-служба компании, пользователями платформы уже стали 446 человек из 264 компаний, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на 07:00 сегодня успешно приняты первые 40 номинаций, 19 реноминаций и 6 торговых уведомлений на газовую сутки 1 августа", – отмечается в сообщении.

Платформа Оператор газохранилищ создана с целью учета передачи природного газа, хранящегося в ПХГ. С ее помощью учитывается переход права пользования услугами хранения (закачка, отбора) газа. Соответствующее положение содержит Раздел VIII Кодекса газохранилищ.

Как пояснили в "Укртрансгазе", таким образом, для осуществления закачки/отбора газа в/из ПХГ – заказчику услуг хранения необходимо будет синхронно подавать две отдельные номинации/реноминации на один и тот же объем газа: одну – в платформу Оператора газохранилищ (новая форма), вторую – в платформу Оператора ГТС. Также администрирование передачи природного газа, хранящегося в хранилищах, будет происходить только на основании торговых уведомлений, загруженных в Платформу оператора газохранилищ.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в конце 2018 года перевел персонал и передал необходимые активы в филиал по управлению подземными газохранилищами "Оператор газохранилищ Украины".

Руководителем филиала "Оператор газохранилищ Украины" был назначен Богдан Максимчук.

Филиал "Оператор ГТС Украины" был создан 1 декабря 2017 года.

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