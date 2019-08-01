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 Бюджет с начала года недополучил 14 миллиардов доходов, – Верланов

Недовыполнение плановых поступлений в государственный бюджет Украины по итогам семи месяцев 2019 года по налогам и таможенным сборам составляет 14 млрд грн.

Об этом во время брифинга заявил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Перевыполнение по семи месяцам относительно Государственной налоговой службы составляет 5 млрд грн. В Государственной таможенной службе есть вопрос. Недовыполнение составило около 19 млрд грн. Если считать по системе ГФС (Государственной фискальной службы), то минус за семь месяцев составляет 14 млрд грн", - сказал Верланов.

Как сообщалось, по данным Минфина, доходы государственного бюджета в первом полугодии 2019 года составили 506,8 млрд грн, что на 12,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, но на 4,3% меньше росписи на этот период. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140781
 
 
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