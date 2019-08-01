 "Укрзализныця" чуть не купила вышитые рубашки и полотенца по 4 тысячи за штуку

Как пишет "Железная дорога без коррупции", об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, у компании "Скорвеус" закупят 100 мужских и 100 женских льняных рубашек с ручной вышивкой. Стоимость одной вышиванки составляет 4 100 грн, в то время как в прошлогодней закупке их стоимость не превышала 3700 грн. Производителем вышиванок указано ООО "ТК-Домашний Текстиль".

На этом тендере филиал "Укрзализныци" отклонил втрое более дешевое предложение конкурента – ООО "Торговый Дом Эней", потому что последние не заверило скан-копию устава в составе предложения и не предоставило документы о предыдущем опыте выполнения контрактов.

Во втором тендере на закупку полотенец льняных с вышивкой ручной работы по результатам торгов победителем было определено ООО "ТК-Домашний Текстиль" с самой низкой ценой 711 тыс. грн за 200 полотенец. То есть, одно полотенце стоит 3,6 тыс. грн.

По такой цене поставщик должен предоставить полотенце размером 220х35 в пластиковом тубусе, украшенном вышивкой в ​​форме Малого Герба Украины.

На популярном интернет-сайте вышивки самое дорогое полотенце ручной работы стоит 1 200 грн, но без подарочного футляра, который заказала железная дорога.

После того, как информация о закупке была опубликована в СМИ, глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов поручил провести аудит филиала "Центр сервисного обеспечения" и отменить закупку вышиванок и вышитых полотенец, передает пресс-служба железодорожной компании.

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергею Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок "Укрзализныци". И отдельно – аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится удивительными заказами. Срок – один месяц", – заявил Кравцов.

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ООО "ТК-Домашний Текстиль" зарегистрировано в столичной жилой многоэтажке по улице Сортировочной №2. За последние три года фирма получила около 100 млн грн на государственных контрактах.

Фирма "Скорвеус" основана всего четыре месяца назад в Киеве по улице Магнитского №1. По данному адресу зарегистрировано более 700 компаний.

Владельцем и директором ООО "Скорвеус" указан Юрий Мачульський, который прописан в Нежине Черниговской области. Этот договор – единственная сделка фирмы за государственные средства. В справке о выполнении аналогичных работ фирма предоставила письмо директора ООО "ДП Транс Техно Снаб" Александра Корниенко о заключении между ними на второй день после регистрации "Скорвеуса" соглашения о поставках футболок и рубашек. При этом Корниенко покинул свой пост в конце апреля – до объявления тендера. Сейчас эта фирма записана на жителя Конго – Кане Нкука Дан Хамаду.

Также "Скорвеус" предоставила справку о выполненному соглашении на поставку льняных рубашек ООО "Интер трейд компани" Валентина Мельничука. Он прописан в Бердичеве Житомирской области, хотя его фирма зарегистрирована в Обухове Киевской области. Ранее фирма заключила две мелкие сделки с железнодорожниками стоимостью 136 тыс грн. Тогда фирму контролировал Александр Швец.

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