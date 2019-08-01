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 Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября, – СМИ

Трехсторонние переговоры Украина-РФ-Европейская комиссия по транзиту газа запланированы на 16 сентября 2019 года в Брюсселе.

Об этом говорится в материале немецкого издания Handelsblatt, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время в интервью изданию глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что Москва еще не подтвердила эту дату.

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".

"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" официального ответа на предложенный Европейской комиссией вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд кубометров.

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что трехсторонние консультации следует проводить только после формирования Украиной нового правительства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140776
 
 
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