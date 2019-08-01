 Порт "Южный" увеличил перевалку грузов на 25%

Об этом говорится в сообщении предприятия. передает БизнесЦензор.

Рост грузооборота связан с увеличением количества судов с рудой и импортным коксующимся углем. Так, 882 тыс. тонн грузов отгружено на экспорт, 214,7 тыс. тонн составляют транзит и каботаж, 215 тыс. тонн – импорт. За месяц отработано 19 тыс. 724 полувагонов, принято и отправлено 22 судна.

67% от общего грузооборота составляет ЗРК. Кроме того, обработано 160 тыс. тонн импортного коксующегося угля, 60 тыс. тонн минеральных удобрений и 28 тыс. тонн зерновых и продуктов их переработки.

В июне 2019 года МТП "Южный" перевалил 1 млн 279 тыс. тонн грузов, что превысило плановые показатели на 33% (+314 тыс. тонн) и на 16% больше (+176 тыс. тонн), чем в прошлом году.

С начала года госстивидор перегрузил 7,9 млн тонн грузов, из которых 5,7 млн тонн – 72,3% – экспорт (руда, чугун, никелевая руда, бетонітова глина и минеральные удобрения). Импорт коксующегося угля составил 878 тыс. тонн, или 75% от общего объема обработки импортных грузов.

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