[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.04 27.8
 Транспорт
  134  0
Все про:порт (623) Южный (87)

 Порт "Южный" увеличил перевалку грузов на 25%

ГП "Морской торговый порт "Южный" в июле 2019 года перевалил 1 млн 312 тыс. тонн грузов, что превышает плановые показатели на 40,2% (+376 тыс. тонн) и на 24,8 % больше (+260,9 тыс. тонн), чем в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении предприятия. передает БизнесЦензор.

Рост грузооборота связан с увеличением количества судов с рудой и импортным коксующимся углем. Так, 882 тыс. тонн грузов отгружено на экспорт, 214,7 тыс. тонн составляют транзит и каботаж, 215 тыс. тонн – импорт. За месяц отработано 19 тыс. 724 полувагонов, принято и отправлено 22 судна.

67% от общего грузооборота составляет ЗРК. Кроме того, обработано 160 тыс. тонн импортного коксующегося угля, 60 тыс. тонн минеральных удобрений и 28 тыс. тонн зерновых и продуктов их переработки.

В июне 2019 года МТП "Южный" перевалил 1 млн 279 тыс. тонн грузов, что превысило плановые показатели на 33% (+314 тыс. тонн) и на 16% больше (+176 тыс. тонн), чем в прошлом году.

С начала года госстивидор перегрузил 7,9 млн тонн грузов, из которых 5,7 млн тонн – 72,3% – экспорт (руда, чугун, никелевая руда, бетонітова глина и минеральные удобрения). Импорт коксующегося угля составил 878 тыс. тонн, или 75% от общего объема обработки импортных грузов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140773
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Донбасс Зеленский Киев Кличко Нацполиция НБУ Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх