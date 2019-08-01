 Зубко анонсировал проверку тарифов на отопление у 21 поставщика

Об этом на селекторном совещании с регионами по подготовке к отопительному сезону заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Наша задача проверить эффективность тарифов, установленных предприятиями ТКЭ на местах. В большинстве случаев они являются необоснованными и не соответствуют действительности. В этот перечень попали предприятия, имеющие самый высокий тариф – от 1800 до 2300 грн за 1 Гкал. В частности, город Барвенково (Харьковская область) – 2 276 грн за 1 Гкал, Винницаоблтеплоэнерго, Владимир-Волинськтеплокомунэнерго, Смелатеплокомунэнерго и другие. Практически во всех областях есть такие города", – сказал Зубко.

Он подчеркнул, что все с пониманием должны отнестись к этому вопросу.

"Заявленная предприятиями ТКЭ эффективность должна быть подтверждена документально", – отметил Зубко.

Как сообщалось, в июне Кабинет министров ввел предельный уровень цены 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления для городов областного значения и Киева на уровне 1,4 тыс. грн.

Тогда в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и Государственной аудиторской службе провести аудит каждого теплокоммунэнерго на предмет объективности существующей стоимости тепла и воды, а также опубликовать реестр их собственников.

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