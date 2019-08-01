[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.04 27.8
 Транспорт
  226  0
Все про:аэропорт (659) Львов (426) пассажиропоток (280)

 Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 41%. ИНФОГРАФИКА

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого в январе-июле 2019 года составил 1,192 млн человек, что на 41,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

В июле 2019 года авиаперевозками воспользовались 243,0 тыс. пассажиров, что на 25,8% больше, чем в июле 2018 года (193,1 тыс. пассажиров).

Количество осуществленных рейсов – 1 933, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 604).

В целом, в январе-июле пассажиропоток вырос на 41,2% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года (844,5 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 1 192,7 тыс. пассажиров.

Количество рейсов возросло на 24,4%, с 8 484 до 10 551.

Аэропорт Львов увеличил пассажиропоток на 41% 01

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140765
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Донбасс Зеленский Киев Кличко Нацполиция НБУ Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх