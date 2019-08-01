 Зубко заявил о 100% уровне расчетов населения за тепло и воду

Об этом на селекторном совещании с регионами по подготовке к отопительному сезону сказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18%. Поэтому украинцы, которые сегодня регулярно и в полном объеме платят за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, имеют неоспоримое право получать эти услуги вовремя. Они должны быть уверены, что уплаченные ими средства за тепло и воду пойдут дальше. И тепло-, и водопоставщики ими рассчитаются за потребленные газ и электроэнергию", – подчеркнул Зубко.

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