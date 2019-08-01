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Все про:Россия (4010) LNG-терминал (31) Mitsubishi (23)

 Японская Mitsubishi отказалась финансировать российский проект "Арктик СПГ-2"

Японская Mitsubishi Corp решила не инвестировать в российский проект "Арктик СПГ-2".

Об этом на пресс-конференции сообщил финансовый директор компании Казуюки Масу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По словам топ-менеджера компании, решение было принято после всеобъемлющего исследования.

Российский проект "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Предварительная оценка капитальных затрат составляет $20-21 млрд.

Ранее стало известно, что в состав консорциума "Арктик СПГ-2" вошел японский консорциум Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui&Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC). При этом Mitsui доверено вести переговоры с другими потенциальными инвесторами из Японии по участию в консорциуме. Речь шла об определенном списке крупных японских компаний, в том числе и Mitsubishi.

"Арктик СПГ-2" будет вторым арктическим LNG-заводом российской частной компании "НОВАТЭК".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140760
 
 
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