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 Власти Киева на месяц ограничат движение на съезде с Южного моста. КАРТА

С 22:00 2 августа по 31 августа на эстакаде Южного моста будет частично ограничено движение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, передает БизнесЦензор.

"КК "Киевавтодор" продолжает ремонт (фактически, замену) деформационных швов на эстакаде Южного моста. Как предупредили в коммунальной корпорации, с 22:00 2 августа до 31 августа будут продолжаться работы на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей). Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения", – сказано в сообщении.

В КГГА уточнили, что после этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

"Сейчас на эстакаде Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят в этом году. Всего на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов", – сказано в сообщении.

Власти Киева на месяц ограничат движение на съезде с Южного моста 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140758
 
 
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