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Все про:ДУСя (40) Зеленский (203) назначение (352) Борзов (1)

 Зеленский назначил главой Управления делами президента бывшего главу команды КВН

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами с 1 августа сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №571/2019 от 31 июля обнародован на сайте главы государства.

Двумя другими указами Борзов уволен с должности заместителя главы ГУД и временно исполняющего главы ведомства.

Как сообщалось, назначенный 11 июня Зеленским и.о. главы ведомства Сергей Борзов ранее победил в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами президента.

Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины – $40-65 тыс.

До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющего сетью кафе "Вкусный Еж", и является совладельцем гостиницы в Судаке. Она баллотировалсь в Верховную Раду по мажоритарному округу №14 в Виннице от президентской партии "Слуга народа" и избрана народным депутатом.

Отец Ирины Борзовой – Наум Баруля – тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140742
 
 
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 Топ комментарии
 
Стенфорд, Оксфорд, МТІ і Гарвард нервово курять у коридорі. КВВ вирвався на перше місце у світових рейтингах навчальних закладів....
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Ли Куан Ю отдыхает и нервно курит в гробу...
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нашего полку прибыло? зебилы вам привет прямо из белокаменной от юмориста маслякова.......
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Это правильно, за то потом проще искать будет...
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Стенфорд, Оксфорд, МТІ і Гарвард нервово курять у коридорі. КВВ вирвався на перше місце у світових рейтингах навчальних закладів....
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Ли Куан Ю отдыхает и нервно курит в гробу...
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Ну так у него ж небыло за спиной такое стадо невменяемых поросят. Можно было доверять людям с улицы. У Зели выбора нет.
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Ну да, так почему первого попавшегося пьяного бомжа не назначить главой моза?😂😂😂 что у бомжа что у квнщика к этой отрасли умения и опыт одинаковые
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Даже больше вам могу сказать, у нас бомжи бывают и с двумя высшими образованиями, так что в этом плане не один бомж в стране может этого ведьмака вместе с дужедзякулой за пояс заткнуть...и по науке, и по организации, и по медицине...
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Ну это ж вам не кумовья, это всего-навсего члены одного АО
Шо тут такого?
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Зеленский назначил одиозного Борзова главой ГУД Август 1, 2019Без рубрикиКомментарии: 1
Зеленский назначил главой Управления делами президента бывшего главу команды КВН - Цензор.НЕТ 2407А потом Зеленский будет удивляться, почему у него так быстро падает рейтинг…
Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова, который до этого был временно исполняющим обязанности.
Об этом говорится в сегодняшнем указе президента.
Борзова назначили с 1 августа сроком на пять лет.
Как сообщает «Украинская правда», его жена Ирина Борзова - кандидат-мажоритарник в Верховную Раду от партии Зеленского «Слуга народа».
Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей юмористического шоу «Лига смеха», которое производит студия «Квартал 95» вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.
Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО «Профіль-Н», зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.
Согласно бухгалтерской отчетности «Профиль-Н», ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.

А мне остается напомнить, что за Борзовым давно уже закрепилась скандальная слава.
Еще при Порошенко о нем писали в СМИ:
- Как обслуживающий Порошенко «винницкий перец» получил квартиру за 10 млн
- Порошенко уволил «винницкого перца». Но про стыренную тем квартиру - молчок
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При этом еще в июле 2016 года НАБУ открыло уголовное дело о возможном злоупотреблении Борзовым служебным положением из-за этой квартиры.
Спрашивается, зачем Зеленский назначает такого одиозного человека?
Впрочем, данный вопрос представляется неуместным с учетом того, что главой Офиса президента является не менее одиозный Богдан…
К тому же, очень вероятно, что как раз Богдан и пролоббировал назначение этого Борзова на должность главы ГУД.
А потом Зеленский будет удивляться, почему у него так быстро падает рейтинг…
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Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

·41 мин
Человек БЕСПЛАТНО взявший у государства квартиру на 190м2 При этом имеющий несколько домов и квартир А также владеющий бизнесом в оккупированном Крыму Который платит налоги в рашисткий бюджет Сегодня был назначен Зеленским Главой Державного Управління Справ ПрЭлестно
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потому что тебе нравится Кононенко Грановский Ирина Геращенко Петро Порошенко Парубий
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я и их ненавижу, а тебя, Болван, я презираю)))
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...еще и 100 дней не прошло, только во вкус входят...
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Зеленський запевняв, що у випадку обрання його главою держави, не допустить призначення родичів чи кумів на державні посади.

Брехло Зе....як і всі хто приходить до влади!
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Только за это Зеленского уже можно ... на майдан и ... Ну мы же не дикари, чтобы вешать...
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