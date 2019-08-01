 Зеленский назначил главой Управления делами президента бывшего главу команды КВН

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №571/2019 от 31 июля обнародован на сайте главы государства.
Двумя другими указами Борзов уволен с должности заместителя главы ГУД и временно исполняющего главы ведомства.
Как сообщалось, назначенный 11 июня Зеленским и.о. главы ведомства Сергей Борзов ранее победил в конкурсе на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами президента.
Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.
Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.
Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.
При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины – $40-65 тыс.
До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".
Жена чиновника Ирина Борзова является председателем ОО "Развитие. Развитие", владеющего сетью кафе "Вкусный Еж", и является совладельцем гостиницы в Судаке. Она баллотировалсь в Верховную Раду по мажоритарному округу №14 в Виннице от президентской партии "Слуга народа" и избрана народным депутатом.
Отец Ирины Борзовой – Наум Баруля – тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского.
Шо тут такого?
А потом Зеленский будет удивляться, почему у него так быстро падает рейтинг…
Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова, который до этого был временно исполняющим обязанности.
Об этом говорится в сегодняшнем указе президента.
Борзова назначили с 1 августа сроком на пять лет.
Как сообщает «Украинская правда», его жена Ирина Борзова - кандидат-мажоритарник в Верховную Раду от партии Зеленского «Слуга народа».
Отец Ирины Борзовой, Наум Баруля, является одним из руководителей юмористического шоу «Лига смеха», которое производит студия «Квартал 95» вместе с Drive Production, возглавляемым Барулей.
Вместе с отцом Ирина Борзова владеет ООО «Профіль-Н», зарегистрированным в крымском Судаке. Компания занимается деятельностью ресторанов. После оккупации ее перерегистрировали как российскую.
Согласно бухгалтерской отчетности «Профиль-Н», ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 году она заплатила около 275,4 тысяч рублей налогов и взносов.
А мне остается напомнить, что за Борзовым давно уже закрепилась скандальная слава.
Еще при Порошенко о нем писали в СМИ:
- Как обслуживающий Порошенко «винницкий перец» получил квартиру за 10 млн
- Порошенко уволил «винницкого перца». Но про стыренную тем квартиру - молчок
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При этом еще в июле 2016 года НАБУ открыло уголовное дело о возможном злоупотреблении Борзовым служебным положением из-за этой квартиры.
Спрашивается, зачем Зеленский назначает такого одиозного человека?
Впрочем, данный вопрос представляется неуместным с учетом того, что главой Офиса президента является не менее одиозный Богдан…
К тому же, очень вероятно, что как раз Богдан и пролоббировал назначение этого Борзова на должность главы ГУД.
А потом Зеленский будет удивляться, почему у него так быстро падает рейтинг…
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS
·41 мин
Человек БЕСПЛАТНО взявший у государства квартиру на 190м2 При этом имеющий несколько домов и квартир А также владеющий бизнесом в оккупированном Крыму Который платит налоги в рашисткий бюджет Сегодня был назначен Зеленским Главой Державного Управління Справ ПрЭлестно
Брехло Зе....як і всі хто приходить до влади!