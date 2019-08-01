 Arricano продает два торговых центра в Запорожье и Кривом Роге

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже (LSE), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Arricano рада объявить, что вступила в переговоры о продаже двух объектов недвижимости в своем портфеле – "Солнечная галерея" (в Кривом Роге, Украина) и City Mall (в Запорожье, Украина)", – сказано в сообщении.

Arricano уточняет, что компания заключила предварительные соглашения с Dragon Capital Investments Limited и другими сторонами в связи с продажей.

"Продажа объектов является частью глобальной стратегии Arricano Real Estate PLC, согласно которой средства от продажи успешных объектов будут направлены на развитие портфеля и усиление позиции компании", – прокомментировал намерения компании гендиректор Arricano Михаил Меркулов.

По данным девелопера, управляющей компанией ТРК "Солнечная галерея" является "дочка" Arricano ЧАО "Укрпангруп", а ТРК City Mall управляет ООО "Призма Альфа" – дочерняя компания кипрской Sunloop Co Limited Хиллара Тедера.

ТРК City Mall открыт в Запорожье в 2011 году. Согласно информации на сайте ТРК, общая площадь составляет 23,4 тыс. кв. м, арендная – 24,5 тыс. кв. м. Инфраструктура включает паркинг на 800 машиномест.

ТРК "Солнечная галерея" открыт в Кривом Роге в 2008 году. Общая площадь ТРК составляет 44 тыс. кв.м, арендная – 35,6 тыс. кв.м. Паркинг рассчитан на 398 мест.

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Как сообщалось, Arricano Real Estate Plc планирует ввести в эксплуатацию ТРК Lukianivka Mall на ул.Дегтяревской, 7 в Шевченковском районе Киева в конце 2020 года. Общая арендуемая площадь (GLA) объекта составит около 47 тыс. кв. м, площадь участка под ним составляет 4,14 га.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в столичном ТРЦ Sky Mall.

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2018 год составила $38,1 млн, что на 47,6% выше показателя 2017 года.

По состоянию на 1 августа 2019 года Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером являются акционерами Arricano Real Estate Plc. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,04% голосующих акций. Его старшему сыну Рауно Тедеру принадлежит 15,82% акций.

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