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 Курс гривни на межбанке перешел к снижению

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 четверга, 1 августа, снизился до 25,3358 грн/$ с 24,9845 грн/$ в предыдущий торговый день.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Нацбанк рассчитывает справочный курс гривни к доллару США ежедневно по итогам проведенных на 12:00 сделок на межбанковском валютном рынке.

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Как сообщалось, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Национальному банку целесообразно увеличить покупку валюты на межбанке для сдерживания укрепления курса гривни.

В свою очередь в НБУ заявили, что Национальный банк в среду, 31 июля, купил на межбанковском валютном рынке около $170 млн, с начала июля – более $1 млрд, однако не намерен препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни.

Накануне доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$.

С начала года курс гривни укрепился почти на 10%, в том числе за последнюю декаду – почти на 4%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140737
 
 
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