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Все про:НАБУ (672) обыск (296) Украэрорух (36) Платинум Банк (49)

 Детективы НАБУ проводят обыски в центральном офисе "Украэроруха"

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в офисе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в нашем главном офисе проводят обыск детективы НАБУ на основании постановления Соломенского районного суда Киева в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного Кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением", – сказано в сообщении.

И.о. главы "Украэроруха" Александр Доценко заверил, что руководство госкомпании со своей стороны полностью сотрудничает с работниками НАБУ и готово содействовать в проведении необходимых мероприятий.

Доценко уточнил, что обыск связан с делом о потере при прежнем руководстве средств госкомпании при банкротстве "Платинум Банка".

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Как сообщалось, к началу 2017 года на счетах в "Платинум Банке" "Украэрорух" хранил 405 млн грн

В момент признания банка неплатежеспособным, 10 января 2017 года, владельцами существенного участия в банке были одесский бизнесмен Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой.

После отнесения ПАО "Платинум Банк" Национальным банком Украины к категории неплатежеспособных, с января 2017 года проводятся следственные действия по уголовным производствам относительно взаимоотношений "Украэроруха" и указанного банка, где была размещена часть средств предприятия.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140732
 
 
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