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Все про:депозит (224) прибыль (900) Приватбанк (932)

 "Приватбанк" сократил портфель депозитов на 8 миллиардов

Государственный "Приватбанк" по итогам работы в первом полугодии 2019 года получил 18,3 млрд грн прибыли, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,93 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Активы национализированного банка на 1 июля составили 278,8 млрд грн (по сравнению с 278 млрд грн на начало года).

При этом кредитный портфель вырос до 296,1 млрд грн с 291,9 млрд грн на начало года, прежде всего, за счет наращивания займов для физлиц по кредитным картам.

В то же время портфель ОВГЗ за полгода сократился до 162,8 млрд грн со 179 млрд грн на 1 января.

Депозитный портфель банка сократился до 222,8 млрд грн с 231,1 млрд грн на начало года.

Долг перед НБУ по рефинансированию на 1 июля составил 11,25 млрд грн, увеличившись в июне за счет привлечения банком у регулятора краткосрочного займа на 2,5 млрд грн, тогда как долгосрочная задолженность н с начала года уменьшилась на 1,1 млрд грн.

Как сообщалось, согласно годовой отчетности "Приватбанка", подтвержденной аудиторской компанией E&Y, его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140725
 
 
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