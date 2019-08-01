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 Остатки средств на едином счету Казначейства подскочили на 36 миллиардов за месяц

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 августа составили 48,98 млрд грн, что в 3,7 раза больше по сравнению с показателем на начало июля.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

По данным Казначейства, на 1 августа 2018 года на Едином казначейском счете находилось всего 1,99 млрд грн, тогда как на аналогичную дату 2017 года – 44,07 млрд грн, 2016 года – 11 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 июля составил 12,96 млрд грн что на 16,6 млрд грн меньше, по сравнению с показателем на начало июня.

Кроме того, остатки средств правительства на валютных счетах Госказначейства на 1 июля составляли 81,1 млрд грн в эквиваленте или около $3,1 млрд по курсу Национального банка (НБУ) на указанную дату.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140723
 
 
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