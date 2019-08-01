 Зарегистрированы все региональные управления новой Налоговой службы, – Верланов

Об этом на брифинге сообщил глава ГНС Сергей Верланов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Буквально сегодня, 15 минут назад, было зарегистрировано последнее ГУ в Днепропетровской области. Все ГУ зарегистрированы как юридические лица", – сказал глава ведомства.

Верланов добавил, что исполняющих обязанностей глав территориальных управлений выбрали из числа заместителей органов Фискальной службы.

Глава ГНС также отметил, что в структуре службы произошли некоторые принципиальные изменения. В частности, Верланов сообщил о ликвидации ГУ внутренней безопасности.

"Я считаю, это атавизм", – прокомментировал глава ГНС.

Кроме этого, произошло укрупнение некоторых департаментов, в частности объединены департаменты администрирования налогов юридических и физических лиц.

По словам Верланова, это позволит унифицировать подходы к администрированию налогов для всех.

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Как сообщалось, ранее сама новосозданная Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Напомним, на заседании 8 мая Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС).

Верланов ранее прогнозировал, что Государственная налоговая служба, как юридическое лицо, будет зарегистрирована в течении трех рабочих дней и заработает ориентировочно в июне-июле.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизацииГосударственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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