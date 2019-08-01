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 Иностранцы скупили украинские облигации внутреннего займа еще на 13 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 1 августа возрос на 12,65 млрд грн (на 17,2%) – до нового рекордного значения в 86,41 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,34 млрд грн (на 1,3%) – до 26,24 млрд грн, физлиц – на 0,03 млрд грн (на 0,4%), до 9,43 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 14,96 млрд грн (на 1,9%)– до 803,4 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство финансов во вторник, 30 июля, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму в 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140720
 
 
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