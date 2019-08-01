[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25 27.8
 IT
  288  0
Все про:вирус (57) киберпреступление (121) хакер (220) ГФС (1345)

 ГФС сообщила о рассылке плательщикам зараженных вирусами электронных писем

Злоумышленники рассылают инфицированные компьютерным вирусом письма от имени Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БизнесЦензор.

"В последние дни зафиксирован рост количества обращений налогоплательщиков по получению электронных писем от имени ГФС о наличии налогового долга, совершение административного нарушения, нарушения налогового законодательства и тому подобное. Такие письма содержат вложения, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла. Учитывая это сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе", – сказано в сообщении.

В фискальном ведомстве призывают налогоплательщиков внимательно изучать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность.

В ГФС подчеркивают, что для переписки и обмена информацией с органами государственной власти, юридическими или физическими лицами, организациями иностранных государств и другими предприятиями Фискальная служба использует исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140715
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиIT
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Крым Нацполиция прибыль Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх