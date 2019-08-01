[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25 27.8
 Энергетика
  331  0
Все про:Тарифы на электроэнергию (656) Укрэнерго (366) Зеленый тариф (52) Гарантированный покупатель (1)

 "Укрэнерго" перечислило первые 450 миллионов для выплат по "зеленому тарифу"

ЧАО "НЭК "Укрэнерго" уплатило 454 млн грн госпредприятию "Гарантированный покупатель" для компенсации затрат на покупку электроэнергии у производителей из возобновляемых источников по "зеленому тарифу".

Эта сумма составляет около 30% от общей прогнозируемой суммы долга за июль (1,58 млрд грн), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Укрэнерго" напомнили, что из-за временного прекращения в судебном порядке действия тарифов компании на второе полугодие, в июле компания выставляла счета по договорам на свои услуги по старому тарифу, действовавшему до 1 июля – 5,74 коп. за кВт-ч.

В то же время в счетах появилась новая графа "Рекомендовано к уплате", в которой счет выставляется по новым тарифам на второе полугодие – 347,43 грн за МВт-ч – за услуги по передаче и 8,90 грн за МВт-ч – за услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления.

"Сейчас участники рынка оплачивают услуги "Укрэнерго" неравномерно и по разным тарифам: по старому или рекомендованным, а многие не платят ничего вообще", – сообщает компания.

При этом "Укрэнерго" указывает, что дополнительные средства, которые сегодня поступают по рекомендованному к уплате тарифу, расходуются на покупку электроэнергии для покрытия технологических потерь в сетях и на выплату гарантированных покупателю для компенсации затрат на покупку электроэнергии с ВИЭ по "зеленому" тарифу. законодательством.

"В то же время из-за нестабильности платежей со стороны участников рынка и их недостаточного объема для покрытия расходов "Укрэнерго" не имеет возможности выполнять свои обязательства в срок и в полном объеме. Ведь старый тариф на третий квартал не покрывает расходов "Укрэнерго" на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. Так, блокировка тарифа компании только в июле привело к дефициту финансирования в размере 2,4 млрд грн", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также: "Гарантированный покупатель" подал иск к "Укрэнерго" на 1,6 миллиарда

Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску связанного с Игорем Коломойским АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 года – до 312,14 грн за МВт/ч.

Из-за рещения суда в июле "Укрэнерго" работает по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии, который не покрывает затраты "Укрэнерго" на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП "Гарантированный покупатель" на покупку электроэнергии ВИЭ по "зеленому" тарифу".

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском относительно решения Нацкомиссии с целью отменить новое постановление. Однако в этот раз Окружной админсуд Киева отказал в обеспечении иска путем приостановки действия новых тарифов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140707
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Крым Нацполиция прибыль Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх