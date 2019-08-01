 Нацбанк запустил новый сайт впервые с начала 2000-х годов

Как сообщает пресс-служба НБУ, новый сайт размещен на основном домене www.bank.gov.ua и займет месте "старого" сайта, созданного еще в начале 2000-х годов, передает БизнесЦензор.

Интерфейс нового сайта был разработан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID с учетом пожеланий пользователей.

Как отмечается в сообщении, в основе структуры нового сайта НБУ – доступность ключевых показателей и важнейших материалов. В то же время предусмотрена возможность сквозного поиска специализированной информации и публикаций, необходимых для более глубокого анализа.

Главная страница сайта содержит: блок с ключевыми показателями (уровень инфляции, текущая учетная ставка, курс гривны к евро и доллару США на сегодня, актуальный объем международных резервов); свежие и важные новости НБУ; ссылки на полезные материалы и тематические микросайты НБУ; календарь НБУ; медиа-пространство.

Вся информация на сайте распределена по функциональным направлениям: монетарная политика, финансовая стабильность, надзор, платежи и расчеты, финансовые рынки, гривня.

Кроме того, все статистические данные на новом сайте консолидированы в одном разделе "Статистика".

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"Новый веб-сайт является адаптивным под нужды клиентов НБУ. Во-первых, больше внимания уделено визуализации информации, в частности на сайте появились интерактивные графики с показателями и их динамикой. Во-вторых, теперь сайт отображается на всех устройствах, в частности на смартфонах и планшетах. В-третьих, на новом сайте есть возможность выбрать версию просмотра для слабовидящих", – отмечают в Нацбанке.

Второй этап доработки нового сайта завершится в октябре, после чего для клиентов НБУ станут доступны: конструктор баз данных с возможностью строить интерактивные графики и загружать данные в различных форматах; раздел "Тарифы и услуги" - полная информация обо всех услугах, предоставляемых НБУ; автоматизированный реестр платежных систем; раздел "Вакансии" с возможностью сразу прислать резюме; новые тематические микросайты, в частности для доступа в Музей денег НБУ.

"Старая" версия сайта продолжает работать в течение летнего переходного периода на домене https://old.bank.gov.ua/.

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