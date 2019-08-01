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Все про:импорт (899) пошлина (407) Россия (4004)

 Вступили в силу спецпошлины на все товары из России

С четверга, 1 августа, при ввозе на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины, вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров по установленным правительством ставкам.

Как сообщала пресс-служба Минэкономразвития, уплаченная спецпошлина будет аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению, передает БизнесЦензор.

Исключение составят товары чувствительного импорта – уголь, кокс, бензин и фармацевтическая продукция.

Как сообщалось, с 1 августа также введена специальная пошлина на дизельное топливо из РФ, поставляемое трубопроводным транспортом. Она будет составлять 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Ранее, с 1 июля, вступил в запрет на ввоз в Украину ряда товаров из Российской Федерации. В частности, под запрет попали корма для животных, цемент, продукция ветеринарной медицины, минеральные удобрения, фанерная продукция, обои, продукция легкой промышленности, в частности отдельные виды трикотажных изделий и обуви, провода из углеродистой стали, провода металлические, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, посуда стальная оборудование для производства хлебобулочных изделий, спички, железнодорожные или трамвайные, которые были в пользовании, транспортные средства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140701
 
   
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Война как бы идет с Россией,надо вводить визовый режим с ней.
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