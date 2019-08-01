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 "Укрлендфарминг" Бахматюка инвестировал в системы орошения $20 миллионов

Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка активно использует орошение для повышения урожайности – один из крупнейших агрохолдингов Европы инвестировал в это уже около $20 млн.

Об этом руководитель департамента по вопросам инноваций и развития агробизнеса агрохолдинга Владимир Фантух заявил в интервью сайту Latifundist.com, передает БизнесЦензор.

Специались отметил, что Украина вошла в эру погодных аномалий. Климатические изменения негативно влияют на отечественный аграрный сектор – осадки зимой сократились на 3-17%, также наблюдаются увеличение засушливых площадей и повышение частоты засух. Для сохранения позиции Украины в производстве сельскохозяйственной продукции, крупные агропредприятия инвестируют внушительные суммы в орошение, чтобы добиться высокой урожайности в неблагоприятных условиях.

Группа компаний "Укрлендфарминг" последовательно с 2012 года проводила орошение на площади 4,5 тыс. га в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях и инвестировала в это около $20 млн.

Оперативные расходы по поддержанию работоспособности и плата за пользование водой на один поливной гектар обходятся "Укрлендфармингу" в около $400 в год, плюс повышенная арендная плата за орошаемые земли, по сравнению с богарными участками.

"Наш агрохолдинг вкладывал инвестиции на протяжении шести лет как в восстановление путей подачи воды (каналов, лотков, трубопроводов), так и в покупку современных поливных систем орошения – и капельного, и дождевого. Общая сумма инвестиций – около $20 млн. При этом урожайность культур повышается от 30 до 50%, а у некоторых культур – и на 100%, поскольку без полива в данных климатических условия вообще невозможно получить урожай", – сообщил Владимир Фантух.

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В компании отметчают, что количество летних и осенних засух к 2030 году может увеличиться на 15-30%. Будет и дальше расти дефицит климатического водного баланса для всех регионов Украины. При этом до сих пор не принята государственная стратегия в вопросах развития оросительных и дренажных систем в Украине, а вандальная вырезка трубопроводов для орошения разрушает существующие системы.

"Сегодня "Укрлендфарминг" практически приостановил расширение инвестиций в орошение в связи с варварской потерей сооружений водоподачи, водохранения и бесхозным изъятием полевых трубопроводов на металлолом. Проблем по обслуживанию и с подачей воды для существующих систем практически нет", – отметил Фантух.

Напомним, "Укрлендфарминг" является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропроизводственных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское", общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек - наибольшим в Украине в 2018 году. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140698
 
 
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В Украине не должно быть латифундистов.Где они- там нет места селянам.Взаимоисключение.Селянство вымрет.
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Назовите латифундистов уровня Бахматюка и Косюка в Германии,Франции,Великобритании.Их там нет,как нет в Польше.А с\х процветает.Раскулачить.Не более 1000га одному бенефициару в области.
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Все правильно... Поки Крим "понтується", і харчується "камінцями з неба", ми повинні модернізувать та розвивать системи зрошення на території материкової України... І прокладать водоводи "закритого типу", з труб, а не відкриті канали, щоб зменшить втрати води, від випаровування... І класти їх, відразу, з "пластику" - він легший, дешевший, ніж метал і кераміка... Та й, зручніший в монтажі та ремонті
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А этого ворюгу бахматюка продолжают пиарить.
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Нам от инвестицый Бахматюка только хуже, он инвестирует в себя, а сельхозпродукция в Украине от этого только доражает. Вот если бы Бахматюк от возврата ПДВ отказался.
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О очередная заказушка от бахматюка) Что там с силой бесчестья? Облом? "Укрлендфарминг" Бахматюка инвестировал в системы орошения $20 миллионов - Цензор.НЕТ 9892
Только за 2017 год бахматюк получил из наших карманов дотаций на те же 20 000 000 долларов. Кому эта джинса тут впаривается?
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