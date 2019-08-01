 "Укрлендфарминг" Бахматюка инвестировал в системы орошения $20 миллионов

Об этом руководитель департамента по вопросам инноваций и развития агробизнеса агрохолдинга Владимир Фантух заявил в интервью сайту Latifundist.com, передает БизнесЦензор.
Специались отметил, что Украина вошла в эру погодных аномалий. Климатические изменения негативно влияют на отечественный аграрный сектор – осадки зимой сократились на 3-17%, также наблюдаются увеличение засушливых площадей и повышение частоты засух. Для сохранения позиции Украины в производстве сельскохозяйственной продукции, крупные агропредприятия инвестируют внушительные суммы в орошение, чтобы добиться высокой урожайности в неблагоприятных условиях.
Группа компаний "Укрлендфарминг" последовательно с 2012 года проводила орошение на площади 4,5 тыс. га в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях и инвестировала в это около $20 млн.
Оперативные расходы по поддержанию работоспособности и плата за пользование водой на один поливной гектар обходятся "Укрлендфармингу" в около $400 в год, плюс повышенная арендная плата за орошаемые земли, по сравнению с богарными участками.
"Наш агрохолдинг вкладывал инвестиции на протяжении шести лет как в восстановление путей подачи воды (каналов, лотков, трубопроводов), так и в покупку современных поливных систем орошения – и капельного, и дождевого. Общая сумма инвестиций – около $20 млн. При этом урожайность культур повышается от 30 до 50%, а у некоторых культур – и на 100%, поскольку без полива в данных климатических условия вообще невозможно получить урожай", – сообщил Владимир Фантух.
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В компании отметчают, что количество летних и осенних засух к 2030 году может увеличиться на 15-30%. Будет и дальше расти дефицит климатического водного баланса для всех регионов Украины. При этом до сих пор не принята государственная стратегия в вопросах развития оросительных и дренажных систем в Украине, а вандальная вырезка трубопроводов для орошения разрушает существующие системы.
"Сегодня "Укрлендфарминг" практически приостановил расширение инвестиций в орошение в связи с варварской потерей сооружений водоподачи, водохранения и бесхозным изъятием полевых трубопроводов на металлолом. Проблем по обслуживанию и с подачей воды для существующих систем практически нет", – отметил Фантух.
Напомним, "Укрлендфарминг" является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропроизводственных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское", общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек - наибольшим в Украине в 2018 году. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.
мы ему должны теперь?
Только за 2017 год бахматюк получил из наших карманов дотаций на те же 20 000 000 долларов. Кому эта джинса тут впаривается?