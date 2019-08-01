 Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Проект закона поддержали 20 членов комитета от обеих партий, двое выступили против, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Для принятия законопроекта и вступления в силу необходимо, чтобы его теперь поддержали в Сенате, в Палате представителей, а также подписал президент США Дональд Трамп.

Законопроект предусматривает наложение санкций на компании, оперирующие судами, которые прокладывают трубы для "Северного потока-2" под водой на глубине 30 метров и более от уровня моря.

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Кроме того, проект документа предлагает ввести санкции в отношении лиц, поставляющих товары, оказывающих услуги или предоставляющих финансирование для поддержки развития нефтяной отрасли в России, а также в отношении предприятий в энергетической сфере с российским государственным капиталом за пределами РФ.

Напомним, в мае этот проект закона зарегистрировали в Сенате США. Он смоделирован по санкциям США, направленными против экспорта иранской нефти. Согласно законопроекту, лицам, которые продают или сдают в аренду суда, используемые для строительства "Северного потока-2", будет запрещен въезд в США, а их активы в США будут заморожены. Документ также предусматривает ряд ограничений для лиц, оказывающих финансовую, техническую или страховую поддержку таким судам.

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