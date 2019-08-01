 Окружение друга Богдана строит на берегу моря в центре Одессе незаконные элитные высотки. ФОТО

Как пишут Наші гроші, строительство жилых высотных домов на этом участке противоречит Генплану и выданным официальным документам, поскольку проводится на землях оздоровительного назначения с превышением разрешенной высотности в исторической части Одессы более чем вдвое, передает БизнесЦензор.

Строительство ведется на участке площадью 3,44 га в двухкилометровой охранной зоне Черного моря. Здесь когда-то находился государственный Санаторно-оздоровительный многопрофильный комплекс для детей с родителями "Магнолия".

В 2011 году владельцами корпусов санатория стали одесские частные компании – ООО "Аверс" Константина Ткача и Геннадия Беседовского, и подконтрольные ему "Фэйм Групп" и "Транс Океан Тур". В том же году Одесский горсовет передал этим трем компаниям 3,44 га в аренду на 49 лет для обслуживания санатория "Магнолия".

Фирмы постепенно уничтожали "Магнолию", а в 2014 году снесли практически все здания, расчистив место под новое строительство.

Несмотря на то, что участок передавался в аренду для обслуживания корпусов "Магнолии", а новое строительство на ее месте – это уже совсем другое целевое назначение участка, управление архитектуры Одесского горсовета в 2015 году позволило построить на 3,44 га новый курортно-оздоровительный комплекс из 4 корпусов, одноэтажного паркинга и лечебно-диагностических помещений. При этом чиновники позволили строить здания высотой 73 метра (ориентировочно – 24 этажа).

После получения этого документа движения на объекте не происходило, пока не нашелся инвестор. Им стало ООО "Одесаинвестбуд", которое в мае 2017 года заключило с арендаторами участка договор об организации строительства, получив функции заказчика строительства.

После этого заказчики в том же году получили экспертизу проектной документации объекта и разрешение на строительство корпусов курортно-оздоровительного комплекса с паркингом.

Однако вместо этого начали строить жилой комплекс "Kandinsky Odessa Residence", который будет состоять из четырех 21-этажных домов под названием "курортно-оздоровительный комплекс".

По факту незаконных действий чиновников Одесского горсовета, которые своими действиями способствовали застройщикам, Нацполицией еще в сентябре 2017 было открыто уголовное производство.

Среди прочего, следователи установили, что при проектировании были использованы ГСН для жилищного строительства, что подтверждает намерение застройщиков по возведению жилых домов на землях оздоровительного назначения, что прямо запрещено законодательством Украины. Кроме того, не получено ни одного согласования Министерства культуры на строительство в историческом ареале города, а генподрядчик ООО "Одесса Миськбуд" подделал документы для получения лицензии. Впрочем, никаких данных о движении этого уголовного производства с сентября 2017 нет.

Строительством ЖК "Kandinsky Odessa Residence" занимаются девелоперские компании SAGA Development, Perfect Group и Citex Development.

Владельцем SAGA Development является бывший заместитель директора Департамента градостроительства КГГА Андрей Вавриш, который также известен как друг руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

По данным СМИ, команда Зеленского определила Андрея Вавриша куратором Киева, ряд связанных с ним кандидатур были выдвинуты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам в столице и одержали победу. Вавриш также представлял проект переноса нового Офиса президента в Украинский дом президенту Владимиру Зеленскому.

Perfect Group связывают с известным застройщиком Дмитрием Исаенко. Это экс-чиновник Минобороны и Минрегиона, который прошел в новую Верховную Раду по спискам "Оппозиционной платформы- За жизнь" Виктора Медведчука.

По состоянию на 2017 год основателем ООО "Одесаинвестбуд" было ООО "Спецстройинвест-17" из группы компании Perfect Group. Сейчас же учредителями "Одесаинвестбуда" является компания "Спецмехбуд 21", Константин Барский, ООО "Гелинен" и кипрская компания Melonasa Holdings Ltd. Руководителем фирмы является Александр Бочков.

ООО "Спецмехбуд 21" входит в группу Perfect Group. Учредителями ООО "Гелинен" является Василий Редькович Алексей Заика. Последний является руководителем ООО "Андреевская", учредителем которого значится инвестфонд "Эверест", возглавляемый юристом Вавриша Дмитрием Евсеем.

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