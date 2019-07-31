 Верховный Суд отдал под застройку сквер на Подоле. КАРТА

Об этом сообщил нардеп от ВО "Свобода" Юрий Левченко, который выступал в качестве третьей стороной по делу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, в 2001 году мормоны купили у ЗАО "Украинский промышленно-финансовый концерн "Славутич" имущественный комплекс общей площадью 0,22 га (2235 кв. м). Комплекс состоял из двух двухэтажных админзданий, гаража, бойлерной, мусоросборника и сарая.

В 2003 году они получили в аренду участок площадью 0,93 га на ул. Глыбочицкой, 5 для эксплуатации этого имущества. Однако уже в 2003-2004 годах здания были разрушены на 80%, а в 2005 году - их демонтировали.

Тогда же, в 2005 году мормоны заключили с Киевсоветом новый договор аренды, по которому получили участок в аренду на 25 лет для строительства молитвенного дома с воскресной школой.

Согласно условиям договора, завершить застройку участка мормоны должны были не позднее 3 лет с момента госрегистрации договора аренды (сентябрь 2005 года). Арендаторы пытались через суд отменить этот пункт договора аренды, который позволял Киевсовете расторгнуть договор, однако суды им отказали.

В сентябре 2015 года Киевсовет разорвал договор аренды в связи с не завершением застройки, а также учитывая общественное сопротивление. Этим же решением участку был предоставлен статус сквера.

Мормоны это решение Киевсовета обжаловали в суде, где их интересы представляют юристы юрфирмы "Ильяшев и партнеры", соучредителем которой является Роман Марченко, избранный в 2015 году депутатом Киевсовета по спискам "Самопомочи".

Параллельно с иском в суд в января 2016 года Марченко подготовил и зарегистрировал проект решения об отмене решения Киевсовета о расторжении договора аренды участка на ул. Глыбочицкой, 5. Он и фракция "Самопомочи" объясняли, что мормоны построят двухэтажное здание на 20% участка, а остальные 80% останутся сквером с открытым доступом. При этом указывалось, что у города нет средств обустроить там сквер.

Дело по иску мормонов о расторжении договора аренды рассматривалась в судах с 2016 года. Уже в апреле 2016 года Хозсуд Киева признал решение Киевсовета недействительным. В начале 2018 года апелляция это решение отменила, указав на правомерность действий Киевсовета. Вместе с тем Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию.

В апреле этого года Северный апелляционный хозсуд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева: суд отметил, что мормоны совершали действия по оформлению документации для застройки участка, и не увидел их вины в незавершенном строительстве в трехлетний срок. А 25 июля это решение подтвердил Верховный Суд.

Напомним, что в начале сентября 2018 партия "Самопомич" исключила депутатов Киевсовета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии за нанесение ущерба репутации политической силы. Они голосовали за решения, которые способствовали передаче земельных участков в собственность семьи депутата Романа Марченко.