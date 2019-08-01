 Банк Пинчука получил квартальную прибыль после убытка на 490 миллионов

Согласно квартальной отчетности банка, его чистый процентный доход в первом полугодии уменьшился на 5,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года – до 80,38 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время чистый комиссионный доход банка увеличился на 60,3% – до 103,85 млн грн.

Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 5,2% – до 9,22 млрд грн, кредиты клиентам выросли на 4,7% – до 4,15 млрд грн.

Обязательства банка за указанный период уменьшились на 9,5% – до 8,15 млрд грн, собственный капитал вырос на 47,9% – до 1,07 млрд грн.

Уставный капитал банка сохранился на уровне 2,74 млрд грн.

Как сообщалось, банк "Кредит Днепр" по итогам 2018 года получил 228,9 млн грн убытка, что более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (12,48 млрд грн) банк занимал 19 место среди 77 действующих.

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