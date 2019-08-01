[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25 27.8
 Финансы
  6951  54
Все про:гривня (622) курс (516) Минфин (1150) НБУ (3896) Маркарова (120)

 Глава Минфина призвала Нацбанк сдержать укрепление курса гривни

Национальному банку Украины (НБУ) целесообразно увеличить покупку валюты на межбанке для сдерживания укрепления курса гривни.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова написала в сети Facebook, поддержав аналогичное мнение члена набсовета "Приватбанка" Романа Сульжика.

Сульжик заявил, что укрепление гривни должно было быть остановлено Национальным банком Украины (НБУ) на уровне 26-27 грн/$, поскольку недооцененная гривня является ценным ресурсом, который можно использовать для снижения ставок и увеличения валютных резервов, отмены всех административных ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.

"Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", – написала в свою очередь Маркарова.

Глава Минфина указала, что министерство может только координировать свою позицию с НБУ, который проводит независимую политику.

"С 27 мая после открытия Clerstream был понятен спрос нерезидентов (на облигации внутреннего займа, – ред.) и результаты аукционов. Это вопросы, которые запланированы. И количество валюты известно. Если ее выкупать в резервы, будет win-win: и резервы увеличатся и курсовые колебания сгладятся. Однако здесь Минфин не имеет никакого влияния на независимую политику НБУ", – подчеркнула Маркарова.

Министр добавила, что укрепление курса гривни выше заложенных в утвержденном госбюджете значений приводит к его недовыполнению из-за меньших таможенных платежей.

"А сейчас, летом, такое усиление курса уже не только на исполнение бюджета влияет, но и на украинских производителей, экспортирующих продукцию, и снижает их конкурентоспособность на внешних рынках. Соответственно меньший, чем мог быть, рост экспорта, в свою очередь влияет и на текущий счет и на рост ВВП в целом", – указала глава Минфина.

Как сообщалось, накануне доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$.

С начала года курс гривни укрепился почти на 10%, в том числе за последнюю декаду – почти на 4%.

При этом, по последним обнародованным данным, Национальный банк в период с 22 по 26 июля купил на межбанковском валютном рынке $261,2 млн, что в 6,5 раза больше, чем неделей ранее.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140632
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Когда, гривна была 5 или 8 никто не говорил, что это слишком мало. Всех устраивало и все было в шоколаде. Знаете, кто хочет, чтобы гривна была по 29, 35 и 40? Правильно олигархи-экспортеры, имеющие своих людей во власти. Ведь здорово платить копеечную зарплату и зарабатывать на экспорте своей химии и руды миллиарды. А еще люди набившие себе кубышку баксами (среди них как и условно честные бизнесмены, так и бандиты и продажные чиновники). Вообщем это где-то 20% населения страны.
А 80% украинцев хочет видеть гривну сильной и иметь низкие платежи за коммуналку, и низкие ценники в магазинах и дешевый импорт. Вот и разберитесь на кого работает Минфин.
 показать весь комментарий
 
Эта бессоветная женщина выполняет заказ олигархов экспортеров металла и курятины, как гонтарева в 14 году. Как при этом будут чувствовать себя остальные люди им на$рать.
 показать весь комментарий
 
А не желают ли господа экспортёры попробовать получить конкурентные преимущества за счёт внедрения новых технологий и эффективного управления, а не за счёт дешёвой рабочей силы и варварского использования ресурсов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мінфін треба перейменувати в "міністерство доходів бюджету". От коли гривня обвалювалась до 29 вони ні до чого Нацбанк не закликали.
 показать весь комментарий
 
 
ты в магазине "укрепление гривны" почувствовал? нет? тогда подумай - почему?
 показать весь комментарий
 
 
Якщо Ви сами з собою у питання-відповіді почали балакати, то продовжуйте...
 показать весь комментарий
 
НБУ занят он овгз штампует под 8% годовых
потом зедрочеры будут ето все отдавать
 показать весь комментарий
 
Кажете всі офшорні ******** планують звалити з України?
 показать весь комментарий
 
украина - ето что? ето там где президет малоросс и называется малорросия?
 показать весь комментарий
 
а воно так і є , А ви що очікували - все особисто для вас?
 показать весь комментарий
 
пипец нашему и без того скудному экспорту.
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю обвалить гривну до 50 ради интересов импортеров и облегчения выплат пенсий и прочего бюджетом.))
 показать весь комментарий
 
 
не мелите чушь и не будте идиЁтом)
для экспортёров выгодна дешёвая гривна и дорогая валюта внутри страны а вот для импортёров всё наоборот
 показать весь комментарий
 
Думаю, суть "народ державі цікавий лише як дійна корова " розуміють трохи менше ніж усі
 показать весь комментарий
 
 
Еще можно предложить напечатать и раздать каждому украинцу по 25М UAH (доллары, к сожалению, напечатать нельзя), чтобы каждый украинец стал долларовым миллионером. Конечно же поменять эти гривны на миллион долларов они не смогут, а к вечеру за эти деньги можно будет купить только конфету сосательную "Петушок на палочке", но то ведь будет аж вечером.
 показать весь комментарий
 
Когда, гривна была 5 или 8 никто не говорил, что это слишком мало. Всех устраивало и все было в шоколаде. Знаете, кто хочет, чтобы гривна была по 29, 35 и 40? Правильно олигархи-экспортеры, имеющие своих людей во власти. Ведь здорово платить копеечную зарплату и зарабатывать на экспорте своей химии и руды миллиарды. А еще люди набившие себе кубышку баксами (среди них как и условно честные бизнесмены, так и бандиты и продажные чиновники). Вообщем это где-то 20% населения страны.
А 80% украинцев хочет видеть гривну сильной и иметь низкие платежи за коммуналку, и низкие ценники в магазинах и дешевый импорт. Вот и разберитесь на кого работает Минфин.
 показать весь комментарий
 
 
Гы. А резкое увеличение отъемного сальдо торгового баланса, гиперинфляцию и нищету они не хотят увидеть?
 показать весь комментарий
 
и низкие ЗП по курс так? Или ты хочешь получать 10 т как сейчас но что бы она была по 8 )))
 показать весь комментарий
 
Глупости говорите, Виктор. "Чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное". Все самые сейчас динамичные экономики поднялись за счет экспорта.
 показать весь комментарий
 
 
Эта бессоветная женщина выполняет заказ олигархов экспортеров металла и курятины, как гонтарева в 14 году. Как при этом будут чувствовать себя остальные люди им на$рать.
 показать весь комментарий
 
 
+1. Три недели назад куриные яйца стоили 12 гр. за десяток, теперь 22 гр. за десяток. Цена прыгнула почти в 2 раза! Куры резко среди лета перестали нестись? Или куриные яйца ушли на экспорт за валюту с подорожанием для украинцев на внутреннем рынке?
 показать весь комментарий
 
 
Все вы врети! Во всем виноваты олигархи! Цены стой! Раз-два! Вернуть государственное регулирование цен!
 показать весь комментарий
 
А ведь действительно после весеннего пика в лето куры начинают меньше нестись. Это естественный закон природы.
 показать весь комментарий
 
Але ринкові ціни мають визначатись співвідношенням попиту та пропозиції, може влітку більше яєць їдять? Глава Минфина призвала Нацбанк сдержать укрепление курса гривни - Цензор.НЕТ 9418
 показать весь комментарий
 
Тоже как вариант. А с укреплением гривны подешевеют корма. Соответственно дешевый корм, дешевое яйцо.
 показать весь комментарий
 
Але серйозно, то, якщо мені пам'ять не зраджує, більша частина яєчної продукції йде на переробку, а не продається сирими в роздробі.
 показать весь комментарий
 
Заказ олигархов - поднимая курс национальной валюты?!!! Вы панамку на солнце одеваете? Или вы из новых клоунов-грамотеев?
 показать весь комментарий
 
А не желают ли господа экспортёры попробовать получить конкурентные преимущества за счёт внедрения новых технологий и эффективного управления, а не за счёт дешёвой рабочей силы и варварского использования ресурсов.
 показать весь комментарий
 
 
Задайте этот вопрос японцам. Они почему-то очень боятся укрепляющейся ены. Но они же дураки
 показать весь комментарий
 
..как и катайцы и тайцы с сингапурцми , кто не пасет задних в регионе тот держит не дай Бог укрепиться
 показать весь комментарий
 
С ней можно поспорить, ведь чем сильнее гривна тем легче будет покупать валюту и отдавать внешние долги и рост ВВП ускорится в долларовом зквиваленте. Да и покупать оборудование для улучшения производительности и качества предприятиям будет легче, я уже молчу про простых людей для которых уж точно укрепление их нацвалюты только на пользу.
 показать весь комментарий
 
 
охринеть. свиновальц втик а его шныри до сих пор угнетают народ Украины, причем самым циничным и мыролюбным способом. макаряку на гилляку. Инструмент блин, пополнения бюджета. Какого бюджета? чьего бюджета?
 показать весь комментарий
 
 
Та знаем, знаем...Когда крепка своя валюта, то х*@ово экспортерам.... Глава Минфина призвала Нацбанк сдержать укрепление курса гривни - Цензор.НЕТ 4761
 показать весь комментарий
 
 
пішла шляхом Гонтаревої? Стала патякати про те, що гривня повинна падати...І, миттево в обмінках гривня впала на 60 коп. за долар. Треба дивитись які банки перед цим скуповували долари на міжбанку і зараз стануть їх скидати. Якщо таке є то це таке ж спекулювання на валютному ринку, яке влаштовувала Гонтарева. Ми бачемо явні ознаки, що коли НБУ та Мінфін не втручаються і не несуть ахінею про курси - гривня укріпляється. Не дивлячись на відсутність траншів МВФ!!
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю кому плохо от укрепления гривны но если зарплата, к примеру в 10 000 грн стоит 400$ , а после укрепления будет стоит 500, то для простого обывателя это явно лучше. И если за товар стоимостью 100$ сейчас отдаем 2700, а будет 2400 то покупателю /народу/ будет явно лучше. Увеличивается покупная способность населения, соответственно увеличивается товарооборот, увеличивается спрос, что толкает увеличение внутреннего производства. А это благоприятно для экономики страны.
 показать весь комментарий
 
 
Эти рассуждения хороши до тех пор пока экспортер не будет вынужден уволить работника или снизит ему ЗП. А по причине уменьшения гривневой выручки от продажи валюты экспортерами будет заплачено меньше налогов и пенсионерам не поднимут, а то и уменьшат пенсии, зарплаты бюджетникам. Ну и всем станет хорошо, надо будет больше одалживать у МВФ или еще где-то заимствовать.
 показать весь комментарий
 
1. В експортера як і будь-якогов виробника є імпортна складова собівартості
2. Трохи менший гривневий дохід населення при міцнішій гривні може й не означати нижчу купівельну спроможність
3. Держава завжди може збільшити емісію для своїх витрат
 показать весь комментарий
 
Хот кто-то понимает губительность такой дебильной валютной политики.
 показать весь комментарий
 
 
перед цим Гонтарева, всупереч тому, що - утримання стабільності національної валюти - це за законом про НБУ одна єдина -основна функція НБУ , патякала в телевізорі що вона вирішила не стримувати стабільність гривні взагалі....і долар тоді скаканув до 35-40 за грн. ..І це був закінчений складзлочину, перебаченого ст.364... Більше того, якщо графік виступів Гонтаревої накласти на графік падіння курсу гривні, то вони співпадуть. Гроші ******* тишу....І так як теперешне керівництво НБУ не патякає та не обвалює гривню,то це вирішила за них зробити міністр фінансов...та ще й у соціальних мережах))) за таке треба відразу звільняти з посади ..бо це маніпулювання інсайдера
 показать весь комментарий
 
Всем кто в восторге от укрепляющейся гривни хотел бы предложить подумать какое у нас сальдо торгового баланса. А еще подумать как оно изменится при укрепляющейся гривне И подумать как это отразится на бюджете и каждом гражданине Хотя кто об этом думает Гривня укрепляется! Ура товарищи!
 показать весь комментарий
 
 
Гривна падает - зрада, рост цен и обесценивавание пенсий и зарлат, гривна укрепляется- опять зрада, экспортеры недополучат прибыль. Пора уже определится в приоритетах.
 показать весь комментарий
 
 
В нашей ситуации низкая гривня не есть хорошо .
 показать весь комментарий
 
коротше, під паркетом ничку не будемо робити
 показать весь комментарий
 
зараз в нас далеко не дно , до дна ще досить глибоко , тому т1льки долар 1 саме п1д паркетом .
 показать весь комментарий
 
экспортно ориентированная сырьевая колония .укреплять нельзя , главное не опускать но медленно .
 показать весь комментарий
 
Все очень правильно, если бы магазины были забиты отечественной техникой по разумным ценам.
 показать весь комментарий
 
Ха! Дожили, наконец, и до сдерживания укрепления!
У кого есть мозг в голове - тот понимает, про что!
 показать весь комментарий
 
Короче, похоже им надо подтянуть курс для латания дыр бюджета и НБУ умышленно перегнул палку в части скупки валюты для дальнейшего роста курса и разворота рынка.
 показать весь комментарий
 
Украинские производители, экспортирующие продукцию, за 20 лет не смогли придумать ничего умнее как продажа сырья. Так почему сейчас все население Украины, должно вкидываться в уменьшение их валютной выручки. И прошу, не нужно рассказывать про налоги, которые они не платят, и про людей которых они уволят. Эти люди - рабы с копеечной ЗП
 показать весь комментарий
 
Для всіх розвинених країн основний ринок - це внутрішній ринок, тобто платоспроможне населення. А нашим "фінансистам" на населення абсолютно насрати. Головне - це експортери, і що головне - це експортери сировини, або продукції вкрай низького рівня переробки. А те, що цю сировину хоч на третину-половину можна було б переробити і продати принаймні втричі дорожче своєму ж заможному населенню, якби його мати. А тут ніхто й не старається його "виростити". Зробимо мінімальну зарплату 10000 при курсі 60 і будемо розказувати, які ми офігенні управлінці. І знайдемо наукові докази, що курс 60 ще навіть не найкращий.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Крым Нацполиция прибыль Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх