 Глава Минфина призвала Нацбанк сдержать укрепление курса гривни

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова написала в сети Facebook, поддержав аналогичное мнение члена набсовета "Приватбанка" Романа Сульжика.

Сульжик заявил, что укрепление гривни должно было быть остановлено Национальным банком Украины (НБУ) на уровне 26-27 грн/$, поскольку недооцененная гривня является ценным ресурсом, который можно использовать для снижения ставок и увеличения валютных резервов, отмены всех административных ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.

"Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", – написала в свою очередь Маркарова.

Глава Минфина указала, что министерство может только координировать свою позицию с НБУ, который проводит независимую политику.

"С 27 мая после открытия Clerstream был понятен спрос нерезидентов (на облигации внутреннего займа, – ред.) и результаты аукционов. Это вопросы, которые запланированы. И количество валюты известно. Если ее выкупать в резервы, будет win-win: и резервы увеличатся и курсовые колебания сгладятся. Однако здесь Минфин не имеет никакого влияния на независимую политику НБУ", – подчеркнула Маркарова.

Министр добавила, что укрепление курса гривни выше заложенных в утвержденном госбюджете значений приводит к его недовыполнению из-за меньших таможенных платежей.

"А сейчас, летом, такое усиление курса уже не только на исполнение бюджета влияет, но и на украинских производителей, экспортирующих продукцию, и снижает их конкурентоспособность на внешних рынках. Соответственно меньший, чем мог быть, рост экспорта, в свою очередь влияет и на текущий счет и на рост ВВП в целом", – указала глава Минфина.

Как сообщалось, накануне доллар на межбанке впервые за три года упал ниже отметки 25 грн/$.

С начала года курс гривни укрепился почти на 10%, в том числе за последнюю декаду – почти на 4%.

При этом, по последним обнародованным данным, Национальный банк в период с 22 по 26 июля купил на межбанковском валютном рынке $261,2 млн, что в 6,5 раза больше, чем неделей ранее.

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