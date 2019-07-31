 Минрегион может обязать устанавливать в ресторанах игровые зоны для детей

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Проводил опрос на своей странице в Facebook о необходимости обязательных детских игровых зон в помещениях ресторанов и кафе. И хотя подавляющее большинство проголосовало "За", много кто высказал мнение, что такие игровые зоны нужны не во всех ресторанах и кафе и должны, в первую очередь, зависеть от формата заведения. Поэтому сейчас планируем более детально изучить этот вопрос для возможного внесения изменений в государственные строительные нормы", – сообщил Парцхаладзе.

Он отметил, что в этом вопросе очень важно определить конкретные требования не только к размерам и их отделения от общих залов в заведениях питания, а обязательно – безопасности обустройства таких помещений или зон. Чтобы это было безопасно для детей, а также не нарушался комфорт и уют других посетителей.

"Согласен на 100%, что в барах и клубах детские зоны точно не нужны. Однако сегодня и в Киеве, и в других городах есть много семейных заведений, которые можно посещать с детьми в том числе. И не всегда для них предусмотрены такие удобства, как игровая зона. А нормы ГСН настолько устаревшие, что там определяется возможность это делать только в детских кафе. Поэтому думаю, что их устройство и в других актуальных для этого заведениях должно быть обязательно предусмотрено", – добавил замминистра.

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