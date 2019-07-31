 Экспорт зерна в июле подскочил на 54%

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

Показатели за месяц свидетельствуют о росте экспорта зерновых в целом, а в частности пшеницы и ячменя.

Так, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 2,4 млн тонн зерновых, в частности, более 1 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – почти 0,6 млн тонн и фуражной пшеницы более 0,4 млн тонн), ячменя – 0,6 млн тонн, кукурузы – 0,7 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано 0,7 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года этот показатель составил более 0,3 млн тонн.

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