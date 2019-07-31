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 Экспорт зерна в июле подскочил на 54%

С начала текущего маркетингового года – с 1 по 31 июля 2019 года Украина экспортировала более 3,7 млн тонн зерновых культур, в частности, почти 1,4 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – более 0,9 млн тонн, фуражной – свыше 0,4 млн тонн), ячменя – почти 1 млн тонн, кукурузы – 1,3 млн тонн.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

Показатели за месяц свидетельствуют о росте экспорта зерновых в целом, а в частности пшеницы и ячменя.

Так, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 2,4 млн тонн зерновых, в частности, более 1 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной – почти 0,6 млн тонн и фуражной пшеницы более 0,4 млн тонн), ячменя – 0,6 млн тонн, кукурузы – 0,7 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано 0,7 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года этот показатель составил более 0,3 млн тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140623
 
 
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