 Прокуратура обжаловала оправдательный приговор мэру Одессы Труханову

Холодницкий просит отменить оправдательный приговор и признать виновными мэра и других соучастников по делу о завладении средствами бюджета на 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по завышенной цене, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу САП.

В прокуратуре утверждают, что только анализ содержания вынесенного районным судом оправдательного приговора показал наличие достаточных оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, существенное нарушение требований уголовного процессуального закона).

"Зато после выхода из отпуска прокуроров, которые поддерживали публичное обвинение, и ознакомления ими с материалами судебного производства, очевидно, будут установлены и другие обстоятельства в пределах оснований для отмены приговора, а соответственно и для внесения дополнений к апелляции", – сказано в сообщении.

В частности, суд в приговоре даже не принял решения по поводу производства в отношении юридического лица – ООО "Девелопмент Элит", что является обязательным при принятии оправдательного приговора в соответствии с ч. 4 ст. 374 УПК Украины.

"Это, конечно, не удивительно, поскольку после судебных прений в совещательной комнате судьи находились меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора", – указывают в САП.

Как сообщалось, 9 июля Малиновский районный суд города Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и другим лицам, которые обвинялись в завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". САП пообещала подать апелляцию на это решение.

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