 Российский "Сбербанк" продал бизнес в Турции из-за санкций

Как сообщили в "Сбербанке", выручка от продажи составила 170,7 млрд руб., тогда как совокупный объем инвестиций в турецкий банк за все время владения составил 148 млрд руб., передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Валовая прибыль от сделки составила 22,7 млрд руб., налог на прибыль – около 4,5 млрд руб. По итогам сделки собственные средства по МСФО, как ожидает "Сбербанк", увеличатся на 11,7 млрд руб.

Сделку одобрили банковские регуляторы Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Австрии и России.

Согласно условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг DenizBank перед "Сбербанком" на сумму около $1,2 млрд. Кроме того, DenizBank погасит ранее предоставленные "Сбербанком" межбанковские кредиты на сумму около $1,1 млрд. Общий объем денежного потока "Сбербанка" от продажи DenizBank составит около $5 млрд.

"Решение о продаже DenizBank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии "Сбербанка" в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы "Сбербанка" в России", –приводятся в сообщении слова президента российского банка Германа Грефа.

Как сообщалось, во время объявления о сделке в мае 2018 года стороны сообщали, что Emirates NBD купит Denizbank примерно за $3,2 млрд, однако позднее в апреле 2019 года стало известно, что покупатель заплатит за примерно на 20% меньше согласованной изначально суммы после резкого падения курса турецкой лиры – то есть около $2,8 млрд.

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