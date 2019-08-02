 Итоги недели: Укрепление гривни, новый глава ДУСи пошлины на товары из России

ФИНАНСЫ

Курс гривни повышался до максимума за три года

По итогам торгов на межбанке в среду курс гривни укрепился до 25,0208 грн/$, рекордного уровня с августа 2016 года, а на межбанке впервые за три года ненадолго упал ниже отметки 25 грн/$.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Национальному банку целесообразно увеличить покупку валюты на межбанке для сдерживания укрепления курса гривни. Уже к концу недели гривня опустилась до 25,5377 грн/$.

Нацбанк скупил на межбанке за неделю рекордные $500 миллионов

Национальный банк в период с 29 июля по 2 августа купил на межбанковском валютном рынке $510,2 млн, что стало рекордным объемом с начала 2018 года и вдвое больше, чем неделей ранее.В то же время Нацбанк продал в конце недели $16,8 млн на фоне снижения курса гривни.

Иностранцы продолжили скупать украинский госдолг

Министерство финансов во вторник, 30 июля, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму в 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги. В ходе аукциона удалось понизить ставки по всем выпускам ОВГЗ.

Влед за этим портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 1 августа возрос на 12,65 млрд грн (на 17,2%) – до нового рекордного значения в 86,41 млрд грн. 2 августа он увеличился еще на 0,89 млрд грн (на 1%) – до 87,3 млрд грн.

Остатки средств на едином счету Казначейства подскочили на 36 миллиардов за месяц

По данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 августа составили 48,98 млрд грн, что в 3,7 раза больше по сравнению с показателем на начало июля.

Банки увеличили прибыль за полгода в 4 раза

В первом полугодии банки получили 31 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года она составляла 8,3 млрд грн.

В НБУ констатируют, что прибыль в первом полугодии была сформирована в основном "Приватбанком" (18,3 млрд грн) и группой банков с иностранным капиталом (9 млрд грн).

Нацбанк запустил новый сайт впервые с начала 2000-х годов

С 1 августа Национальный банк запустил новый веб-сайт, который займет месте "старого" сайта, созданного еще в начале 2000-х годов.

Наблюдательный совет "Приватбанка" избрал нового главу

Обновленный состав наблюдательного совета "Приватбанка" на первом заседании избрал главой Шэрон Icки, которая в прошлом была международным советником Управления технической помощи Казначейства США и экспертом-консультантом МВФ.

Пышного назначили главой "Ощадбанка" еще на пять лет

Набсовет "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Замглавы Офиса Зеленского увидел возможность снизить ставки по кредитам в гривне до 12%

Снижение ставок по банковским кредитам в гривне до 12-13% годовых возможно уже в следующем году, заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в ходе встречи с руководителями иностранных банков.

Нацкомиссия обнаружила фиктивные операции с ценными бумагами на 20 миллиардов

НКЦБФР за последний год обнаружила фиктивные операции участников фондового рынка, не связанные с инвестиционной деятельностью, на сумму 20 млрд грн, сообщил глава регулятора Тимур Хромаев. :

Федеральная резервная система США снизила базовую ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система США снизила процентные ставки впервые с 2008 года. ФРС снизила диапазон ключевой ставки на четверть пункта до 2,00-2,25%.

При этом глава ведомства Джером Пауэлл отметил, что не рассматривает решение американского центробанка как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств.

ВЛАСТЬ

Зеленский назначил главой Управления делами президента бывшего главу команды КВН

Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами с 1 августа. Борзов был назначен в ГУД президентом Петром Порошенко еще в июне 2014 года и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД. До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды КВН "Винницкие перцы".

За время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. Его жена Ирина на последних выборах избралась народным депутатом от "Слуги народа", а тесть до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского.

Американские лоббисты отчитались за работу в интересах Зеленского

Американская лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе в интересах Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая. Компания получила за свои услуги гонорар на сумму $60 тыс. и возмещение расходов на $9,37 тыс.

Ранее, комментируя сообщение о привлечении лоббистов в США, "Команда Зеленского" отрицала привлечения "лоббистских компаний или агентств".

Представитель Зеленского анонсировал новый Кабмин в первые дни работы Рады

Новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады, заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. По словам чиновника, парламент проведет первое заседание в "первых числах сентября".

Зеленский назначил своим советником бывшего главу телеканалов Пинчука

Президент Владимир Зеленский назначил экс-гендиректора телеканала СТБ и бывшего руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского своим внештатным советником.

Как сообщил сам Бородянский, на должности советника президента он планирует создать рабочую группу, которая займется разработкой гуманитарной стратегии государства.

Украина может принять земельную реформу до конца года, – Офис Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук заявил, что Украина может принять земельную реформу до конца года, а также анонсировал приватизацию государственных банков.

ЭНЕРГЕТИКА

ЕБРР выделил "Укрэнерго" кредит на 149 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит НЭК "Укрэнерго" кредит 149 млн евро на закупку 26 новых трансформаторов и модернизацию 12 высоковольтных подстанций.

Перед этим Минфин утвердил создание частного акционерного общества (ЧАО) "НЭК "Укрэнерго" в рамках корпоративной реформы одноименного госпредприятия.

"Нафтогаз" оценил убытки от потери активов в Крыму в $5,2 миллиарда

Группа "Нафтогаз Украины" подала в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов в Крыму.

"Нафтогаз" просит обязать РФ выплатить $5,2 млрд. Решение Трибунала ожидается не ранее конца 2020 года.

Беларусь предупредила о снижении поставок дизтоплива в Украину осенью

Государственный экспортер "Белорусская нефтяная компания" увеличит поставки дизельного топлива на рынок Украины в августе 2019 года до 220 тыс. тонн, однако будет вынуждена снизить поставки в сентябре-октябре из-за ремонтов НПЗ и увеличения внутреннего спроса.

"Укртранснафта" получила первую часть компенсации за грязную нефть из России

АО "Укртранснафта" получило от российского ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба".

Чистая прибыль "Укрнафты" упала в 113 раз

Чистая прибыль ПАО "Укрнафта" по итогам первого полугодия 2019 года сократилась в 113 раз – с 2,06 млрд грн до 18,2 млн грн. Чистый доход компании за указанный период сократился на 17,2% (на 2,88 млрд грн) – до 13,88 млрд грн.

Газ в хранилищах Украины хранит 31 иностранная компания

Услугой хранения газа в украинских подземных хранилищах пользуется 31 иностранная компания, которые хранят в ПХГ в режиме таможенного склада 1,4 млрд кубометров газа, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев .

Всего в ПХГ Украины сейчас находится более 4 млрд. куб. м газа, который принадлежит компаниям, не входящим в группу "Нафтогаз".

Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект о введении санкций в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Теперь нужно, чтобы законопроект поддержали в Сенате, в Палате представителей, а также подписал президент США Дональд Трамп.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА

Зеленский назначил двух новых уполномоченных Антимонопольного комитета

Владимир Зеленский назначил государственными уполномоченными Антимонопольного комитета (АМКУ) соратницу замглавы Офиса президента.Алексея Гончарука Ольгу Нечитайло и топ-менеджера мобильного оператора Vodafone Наталью Буроменскую.

Вступили в силу спецпошлины на все товары из России

С 1 августа при ввозе на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации вводится специальная пошлина по установленным правительством ставкам. Исключение составояют товары чувствительного импорта – уголь, кокс, бензин и фармацевтическая продукция.

С 1 августа также введена специальная пошлина на дизельное топливо из РФ, поставляемое трубопроводным транспортом, и на автогаз.

Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела о монополии заводов Фирташа

АМКУ по итогам заседания, в ходе которого рассматривался в том числе и вопрос о принудительном разделении активов азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа, перенес принятие решения по делу на 8 августа.

АГРАРНЫЙ РЫНОК

Кабмин ограничил максимальный размер дотации для аграриев

Кабинет министров установил ограничение для агрохолдингов на получение дотаций из государственного бюджета в разамере 150 млн грн. В последние годы львиную долю дотаций получали предприятия агрохолдинга МХП Юрия Косюка.

ЕС увеличит квоту для украинских экспортеров курятины в 2,5 раза

Украина и ЕС подписали соглашение, согласно которому годовая квота на поставки мяса птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза. Изменения вступят в силу после их ратификации парламентами обеих сторон.

В прошлом году СМИ выяснили, что агрохолдинг МХП Юрия Косюка наращивает поставки куриного мяса в Евросоюз, обнаружив пробел в соглашении о свободной торговле между ЕС и Украиной.

Вступили в силу новые требования к производству и маркировке органической продукции

Закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" вступил в силу 2 августа. Он призван адаптировать украинские нормы к законодательству ЕС.

"Укрзализныця" ограничила отгрузку зерна в направлении портов

АО "Укрзализныця" впервые в 2019 году ввела масштабные ограничения по отгрузкам зерна в направлении портов. С 31 августа ограничения на отправку зерна в зерновозах собственного и арендованного парка коснуться портов Одессы и Николаева.

КОРПОРАЦИИ

Совет бизнес-омбудсмена возглавит бывший мэр Варшавы

Бывший мэр Варшавы, действующий депутат польского Сейма Марчин Свенцицкий займет должность бизнес-омбудсмена Украины вместо Альгирдаса Шеметы, который завершит свою работу на этом посту осенью.

"Мотор Сич" сменила прибыль на убыток в 425 миллионов

Чистый убыток ПАО "Мотор Сич" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-июля 2019 года составил 425,75 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 902,19 млн грн.

"Укроборонпром" уволил менеджера Порошенко из производителя турбин "Зоря"-"Машпроект"

Новыем исполняющим обязанности объединения "Зоря"-"Машпроект" с конца июля назначен Николай Тройнич. До этого госпредприятием 5 лет руководил депутат Николаевского горсовета от "Блока Петра Порошенко" и бывший топ-менеджер экс-президента Константин Картошкин.

Dragon Capital купила торговый центр Smart Plaza Obolon в Киеве

Компания URE Holding Limited, входящей в группу Dragon Capital, завершила сделку по приобретению торгово-развлекательного центра Smart Plaza Obolon в Киеве. Площадь ТРЦ составляет 13 тысяч квадратных метров. Стоимость сделки не разглашается.

Фирма жены нардепа Микитася получила 2 миллиарда на демонтаж объекта "Укрытие" на ЧАЭС

"Чернобыльская АЭС" заказало ООО "СК "Укрстроймонтаж" демонтаж конструкций старого объекта "Укрытие" над блоком №4 за 2,08 млрд грн. Владелицей "СК "Укрстроймонтаж" является супруга народного депутата, президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Детективы НАБУ проводят обыски в центральном офисе "Украэроруха"

Детективы НАБУ провели обыски в офисе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") в рамках дела о потерянных более 400 млн грн средств госпредприятия на счетах в ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным.

Генпрокуратура вручила подозрение главе Окружного адмисуда Киева

Заместитель генпрокурора сообщил о подозрении голове Окружного административного суда (ОАСК) Павлу Вовку, заместителю председателя, судье ОАСК, а также судье Суворовского районного суда Одессы.

Подробнее о решениях Окружного админсуда Киева читайте в материале БизнесЦензор: Як Окружний адмінсуд Києва став найскандальнішим в Україні

Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров

Министерство юстиции перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. С 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года.

В Минюсте заявили, что с февраля 2019 года реестр ведется и наполняется Национальным агентством по предупреждению коррупции.

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