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 В Украине запущен сайт для мониторинга данных о ремонтах дорог

Инициатива CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) совместно с Министерством инфраструктуры и Государственным агентством по вопросам электронного управления презентовала интерактивный модуль, позволяющий мониторить онлайн состояние ремонта дорог в стране.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

Интерактивный модуль призван повысить прозрачность и подотчетность строительства объектов инфраструктуры и уменьшить неэффективное управление и коррупцию в этой области. Он  доступен на портале "Прозрачная инфраструктура" по ссылке http://portal.costukraine.org/zviti/.

"Аналитический модуль портала "Прозрачная инфраструктура" позволит каждому украинском проводить мониторинг дорожной отрасли онлайн", – отметил министр инфраструктуры  Владимир Омелян.

Приведенные на портале данные должны продемонстрировать распределение рынка дорожных работ в различных областях, значение дорог и виды работ по сумме заключенных договоров.

Информация о подрядчиках включает распределение сумм договоров между ними, кто входит в ТОП исполнителей в различных областях и имеют ли подрядчики соответствующий опыт работ.

Также можно получить информацию о стоимости одного километра дорожных работ для различных категорий дорог и видов работ.

Модуль разработан на основе открытых данных о строительстве и ремонтах автомобильных дорог общего пользования. На сегодняшний день в модуле анализируются данные о 2046 закупках служб автомобильных дорог, которые завершились заключением договоров на общую сумму 83 млрд грн, за период с 1 августа 2016 по настоящее время - по таким видам работ, как: строительство, реконструкция, капитальный и текущий средний ремонт.

Данные обновляются ежесуточно - часть (40%) автоматически загружаются с портала публичных закупок "Prozorro", другие данные распорядители средств вносят самостоятельно. Аналитика данных формируется по стандартам OC4IDS, предусматривающие мониторинг инфраструктурного проекту на всех этапах его жизненного цикла: от принятия решения о реализации и планирования - до окончания гарантийного срока.

Инициатива CoST Ukraine и ее проект "Прозрачная инфраструктура" стала победителем конкурса проектов на основе открытых данных Open Data Challenge 2018 и получила 500 тыс. грн на его реализацию.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140613
 
 
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