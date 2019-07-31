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 Зеленский назначил нового главу Черкасской администрации

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №563/2019 от 30 июля обнародован на сайте главы государства.

Шевченко – юрист и предприниматель. Он владеет ООО "Легкий экспорт плюс" и зарегистрированной в Италии компанией "Гермес - Игорь Шевченко".

В поданной перед назначением электронной декларации он указал жилой дом в Черкассах на 162 кв. м, долю в 61% собственности на нежилое здание в том же города площадью 731,4 кв. м, квартиру площадью 104,1 кв. м, а также участок и нежилую недвижимость в России, несколько земельных участков и две квартиры жены в Черкассах.

Среди прочего, он также задекларировал несколько грузовиков и рефрижераторов, а также купленный женой в 2018 году за 2 млн грн автомобиль Audi Q7.

В прошлом году Шевченко получил 838,76 тыс. грн от занятия предпринимательской деятельностью и 228,9 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг. Наличными новый глава ОГА хранит 598 тыс. евро.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140606
 
 
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