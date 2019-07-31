[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.94 27.68
 Транспорт
  185  0
Все про:Израиль (128) авиасообщение (1264) SkyUp (88)

 SkyUp запустит еще три рейса из региональных аэропортов

Совладелец лоукоста SkyUp Александр Альба анонсировал запуск еще трех маршрутов из региональных аэропортов Украины осенью 2019 года и весной 2020 года.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

"Осенью добраться в Тель-Авив прямыми рейсами можно будет дважды в неделю из Львова и Запорожья. В апреле мы планируем открыть рейс из Харькова в Тель-Авив. Цены сформируем позже, и они вас приятно удивят", - сообщил Альба.

Комиссия Госавиаслужбы на своем заседании 26 июля удовлетворила заявку SkyUp на регулярные полеты из Запорожья и Львова в Тель-Авив с частотой до трех раз в неделю.

27 декабря 2018 года комиссия одобрила запрос авиакомпании на выполнение регулярных рейсов Харьков-Тель-Авив с частотой два раза в неделю.

В настоящий момент SkyUp не выполняет регулярные рейсы из Украины в Израиль.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140602
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Гандзюк Зеленский Крым Нацполиция прибыль Россия суд США
 
 
 
 
 
 вверх