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 Беларусь разместила облигации в российских рублях

Минфин Беларуси разместил трехлетние облигации на 10 млрд рублей на российском рынке.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, спрос на ценные бумаги превысил предложение в 4,5 раза, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"При первоначальном ориентире в 9,10-9,35% годовых в ходе торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых", – отмечается в сообщении Минфина РБ.

Техническое размещение облигаций состоится 7 августа.

Проспект эмиссии, который зарегистрировал белорусский Минфин, предполагает также размещение пятилетних облигаций на 20 млрд рублей. Минфин не назвал дату нового выхода на рынок, заявив, что решение будет приниматься в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребностей бюджета.

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В последний раз белорусское министерство финансов размещало суверенные облигации на российском рынке почти 10 лет назад – в декабре 2010 года. Тогда были размещены ценные бумаги объемом 7 млрд руб. С тех пор Белоруссия ни разу не выходила на российский долговой рынок, отмечают Известия.

Ранее Беларусь, чей внешний долг составляет $16,7 млрд, безуспешно просила у России кредит на $630 млн для рефинансирования части выплат. Позднее Минск заявил, что справится с рефинансированием долгов и без российского кредита – за счет размещения облигаций в России и на внутреннем рынке, привлечения правительственного кредита Китая.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140601
 
 
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