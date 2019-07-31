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Все про:ВВП (464) Польша (777) трудовая миграция (165)

 Заробитчане из Украины обеспечили Польше 0,5% роста ВВП ежегодно, – Citi

Вклад иммигрантов, в частности украинцев, в рост ВВП Польши составил в среднем 0,5% в год в течение последних пяти лет.

Такова оценка экономистов банка Citi Handlowy, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Всего польская экономика смогла получить благодаря работникам из-за рубежа в 2017 году - почти 1% роста. 

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% рост ВВП.

"Конечно, не так, чтобы общее предложение рабочей силы выросло только благодаря украинцам. В конце концов, произошло параллельное снижение уровня безработицы и рост профессиональной активности поляков. Однако 0,3-0,9% к росту ВВП на год дает приток рабочих из Украины", - говорят аналитики.

В то же время кадровики прогнозируют рост нехватки рабочей силы и призывают облегчить правила трудоустройства украинцев.

Экономисты Citi более оптимистичны. По их мнению, поток иммиграции уже начал ослабевать. Учитывая это, а также большее открытие Германии для новых мигрантов, в последующие годы можно ожидать уменьшения количества иностранных работников в Польше.

Однако, по их словам, риск внезапного оттока иммигрантов оценивается как низкий .

"Мы ожидаем сокращения количества работников, которые не являются из страны-члена ЕС, примерно на 5-10% в 2020 году", - подсчитывают эксперты.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140594
 
 
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Пэдра Порошенко покращил экономику...Польши, молодец, блть!
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вони і до педро там вже були. папєрєднікам з януковощем дякувати.
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от вони їм екнміку піднімають, а вони їх у ліс помирати вивозять. і не один рік. а пізди їм тільки зараз уставили.
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Bez Poroszenki byłoby to niemożliwe, Polska jest wdzięczna Piotrowi.
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"патриоты Украины" кушать хотят сильнее чем любят свою Родину.
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5 років піднімали економіку Польщі. З 2020 року будемо піднімати економіку Німеччини!
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Барыге люди не нужны. Он все равно не мог им ничего стоящего предложить.
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