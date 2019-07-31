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 Лесные пожары в России охватили площадь равную Бельгии

На территории России лесные пожары распространились на площади около 3 млн га (30 тыс. кв. км), что почти соответствует площади такой страны, как Бельгия.

В том числе 147 очагов лесных пожаров активно тушат, тушение 300 пожаров в труднодоступных районах не ведется по решению региональных комиссий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По данным российских властей, за прошедшие сутки в России удалось потушыть 32 лесных пожара на площади 4,59 тыс. га.

Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 59 пожаров на землях лесного фонда на площади 78,23 тыс. га, а также в Красноярском крае, года тушат 47 пожаров на площади 21,96 тыс.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением лесопожарных формирований и из космоса находится 321 лесной пожар на площади 2,88 млн га. На этих территориях работы по тушению прекращены по решению региональных комиссий.

На всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации. Дым от пожаров распространяется в других регионах Сибири и Дальнего Востока.

В среду российский президент поручил подключить к тушению пожаров военнослужащих министерства обороны РФ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140589
 
   
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