 "Энергоатом" сократил чистую прибыль в 3 раза

Об этом говорится в отчете предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистый доход предприятия увеличился на 12,3% (на 2,56 млрд грн) – до 23,06 млрд грн, валовая прибыль – на 8,4% (на 435,61 млн грн), до 5 млрд 601,52 млн грн.

Как сообщалось, в январе-июне 2019 года "Энергоатом" увеличил производство электроэнергии на 6,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, – до 42,78 млрд кВт-ч.

НАЭК в 2018 году увеличила чистую прибыль на 21,2% по сравнению с 2017 годом – до 4,63 млрд грн, чистый доход – на 14,5%, до 44,06 млрд грн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

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