 Производители пожаловались на продажу сахара "Аграрным фондом" по заниженным ценам

Об этом сообщает пресс-служба отраслевого объединения, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенным данным, в Системе электронных торгов арестованного имущества в мае текущего года фонд реализовал 27 тыс. тонн сахара по цене 1,5 тыс. грн за тонну.

Кроме того, в июле "Аграрный фонд" выставил на торги еще 24,8 тыс. тонн сахара, которые реализовали за 22,33 млн грн.

"То есть цена 1 кг составила 0,9 грн, тогда как рыночная цена сахара в мае-июле составляет 12-13 тыс. грн за тонну. Таким образом, сахар принадлежащий государству продали минимум в 13 раз дешевле рыночной цены", – отмечают в ассоциации.

"Укрцукор" также указывает, что внутренний рынок сахара Украины уменьшается и сейчас составляет 1,2-1,3 млн тонн в год, или 100 тыс. тонн в месяц.

"Когда на рынок попадает 1/3 месячного объема продаж, еще и по неадекватно заниженным ценам, это обрушивает рынок. В связи с этим, НАСУ "Укрцукор" просит НАБУ обратить внимание на неправомерность действий ГСБУ "Аграрный фонд", ведь такие действия подрывают деятельность сахарных заводов и демпингуют цены на сахар перед началом финансово затратного производственного свеклосахарного сезона", – подчеркивают в ассоциации.

"Укрцукор" также сообщает, что проданный по заниженным ценам сахар уже поступает в продажу.

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