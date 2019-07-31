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 Газовая компания Новинского увеличила добычу на 40%

Компании группы Smart Energy в январе-июне совокупно добыли 181 млн кубометров газа, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года (129 млн куб. м).

Группа также увеличила совокупный объем добычи газового конденсата на 58% – до 16,1 тыс. тонн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Производство сжиженного пропан-бутана выросло на 47% до 4,1 тыс. тонн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года объем производства составил 2,8 тыс. тонн.

Как отмечается в сообщении, группа компаний Smart Energy в марте текущего года достигла 1 миллиона кубометров среднесуточной добычи газа.

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Группа компаний Smart Energy входит в состав "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского, осуществляет реализацию проектов в сфере разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов.

Нефтегазовое направление Smart Energy представлено газодобывающей компанией "Укргазвыдобуток" (Харьковская область) и публичной британской компанией Regal Petroleum с активами в Полтавской области (Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед") и Харьковской области (компания "Пром-Энерго Продукт").

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140574
 
 
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