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 Сбор зерна нового урожая достиг 32 миллионов тонн, – Минагрополитики

По состоянию на 31 июля украинские аграрии собрали 31,9 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 8,4 млн га, или 84% к прогнозу.

Об этом говорится в сообщении Министрства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

  • пшеницы – 23,4 млн тонн с площади 5,8 млн га, или 85% к прогнозу, при урожайности 40,4 ц/га;
  • ячменя – 7,6 млн тонн с площади 2,3 млн га, или 87% к прогнозу, при урожайности 33,5 ц/га;
  • гороха – 576 тыс. тонн с площади 251 тыс. га, или 96% прогноза при урожайности 22,9 ц/га;
  • ржи – 175 тыс. тонн с площади 64 тыс. га, или 54% к прогнозу, при урожайности 27,4 ц/га;
  • овса – 108 тыс. тонн с площади 41 тыс. га, или 23% к прогнозу, при урожайности 26,2 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 3,0 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 97% к прогнозу, при урожайности 24,5 ц/га.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140573
 
 
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