[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.94 27.68
 Корпоративные отношения
  136  0
Все про:прибыль (894) Проминвестбанк (116)

 "Проминвестбанк" в первом полугодии получил 725 миллионов прибыли

Чистая прибыль ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк", Киев, "дочка" российского "Внешэкономбанка") по итогам января-июня 2019 года составила 725,858 млн грн, тогда как за аналогичный период 2018 года его чистый убыток составил 405,555 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно отчетности финансово-кредитного учреждения, банку удалось увеличить чистую прибыль, в частности, за счет увеличения непроцентных доходов до 76,641 млн грн против убытка в 334,234 млн грн за аналогичный период прошлого года.

В то же время чистый процентный доход сократился на 43,7% – до 367,032 млн грн.

Активы банка за январь-июнь 2019 года сократились на 22,4% – до 10,710 млрд грн, в том числе кредиты клиентам уменьшились на 36,8% – до 5,483 млрд грн.

Обязательства банка уменьшились на 34,8% – до 7,172 млрд грн, в то же время собственный капитал увеличился на 25,9% – до 3,538 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 50,919 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (47,198 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 10 место среди 77 действующих банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140565
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Вовк_Павел Зеленский Крым прибыль СБУ суд США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх