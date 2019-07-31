 "Метинвест" Ахметова нарастил производство стали

Об этом сообщается в опубликованном на сайте группы пресс-релизе материнской компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности за первое полугодие 2019 года, передает БизнесЦензор.

В то же время производство чугуна за указанный период сократилось на 7% – до 4,01 млн тонн, преимущественно за счет снижения результатов "Азовстали" на 13%.

Производство товарных полуфабрикатов в первом полугодии снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,44 млн тонн. В том числе производство товарного чугуна снизилось на 317 тыс. тонн, а производство слябов выросло на 112 тыс. тонн.

Производство готовой продукции выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3,04 млн тонн. При этом производство плоского проката увеличилось на 123 тыс. тонн – до 2,55 млн тонн, производство длинного проката снизилось на 36 тыс. тонн – до 391 тыс. тонн, производство рельсовой продукции снизилось на 15 тыс. тонн – до 14 тыс. тонн, производство трубной продукции увеличилось на 17 тыс. тонн – до 79 тыс. тонн.

Общее производство кокса в первом полугодии снизилось на 7% – до 2,48 млн тонн.

В то же время производство железорудного концентрата за полгода выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,45 млн тонн, производство товарных окатышей увеличилось на 4% – до 3,88 млн тонн. Общий выпуск коксующегося угольного концентрата вырос на 5% – до 1,4 млн тонн.

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Как сообщалось, производство стали металлургическими предприятиями "Метинвеста" в 2018 году составлило 7,32 млн тонн, сократившись на 1%, по сравнению с результатом 2017 года. Производство чугуна на мариупольских комбинатах холдинга в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 3% – до 8,21 млн тонн.

Консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" .V. (Нидерланды) по итогам 2018 годавозросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51 млрд.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

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