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 Исполнительная служба повторно выставила на продажу линию электропередач на "Сумское НПО". ФОТО

Государственная исполнительная служба продает через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") высоковольтную линию электропередач длиной 92,8 км, которая находится на территории Сумской области.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Высоковольтная линия электропередач ВЛ-330 кВт длиной 92,8 км, в состав которой входит 329 опор с вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций ячейки №5 и №6 ОРУ 330 ПС "Сумы-Северная", что находится на территории Сумской области.

ВЛ-330 находится по адресу: территория Липово-Долинского, Недригайловского, Лебединского и Сумского районов Сумской области.

Площадь земельных участков под опорами -13,95 тыс. кв. м.

Стартовая цена: 78,85 млн грн.

Дата проведения аукциона: 8 августа 2019 года.

Как сообщалось, указанный лот уже выставлялся на продажу в начале июля со стартовой ценой 92,77 млн грн.

На выставленное имущество наложен арест в рамках исполнительного производства №57084810.

Согласно судебному реестру, речь идет о взыскании долгов с ПАО "Сумское МНПО".

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С 23 апреля решением набсовета и.о. гендиректора предприятия назначен Владимир Лукьяненко, который с октября 2016 года по 9 апреля 2019 года был членом набсовета объединения, а с 10 апреля – первым заместителем гендиректора.

Напомним, в октябре 2018 году нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко более чем $300 млн по решению арбитража в Великобритании в корпоративном конфликте вокруг ПАО "Сумское НПО".

В октябре 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, который постановил "Энергетическому стандарту" выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.

Сумское НПО – один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140556
 
 
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