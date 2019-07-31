 В Украине запустили первый портал открытых геоданных для общин

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Данные об экономическом развитии, промышленности, рекреационном потенциале, застройке, актуальные и высокоточные данные о почве, сельскохозяйственных культурах, даже погоде, и тому подобное – все то, что нужно каждой общине для принятия различных решений и дальнейшего развития. Но все эти данные разбросаны по разным источникам. Для решения проблемы поиска целого ряда данных, имеющих конкретную географическую локализацию, команда проекта "Е-решение для общин" создала GIS-DATA портал. Он сочетает в себе простую, структурированную по рубрикам подборку геопространственных слоев (ГПС) и различных аналитических Е-решений, которые направлены на инновационное развитие общества и наполнение местных бюджетов", – сообщил Зубко.

Внедрив аналитические е-решения, большинство из которых построены на базе ГПС из подборки портала, общины получают инструменты, с которыми смогут:

увеличить поступления в бюджет;

эффективно управлять своими активами;

решить экологические проблемы;

мониторить окружающую природную среду;

прогнозировать развитие неблагоприятных явлений (эрозии, оползней, подтоплений и тому подобное);

управлять сетью социальной инфраструктуры.

Цель проекта "Е-решения для общин" – помочь общинам перейти к "Управление 2.0" – на основе проанализированных, верифицированных данных с применением ИТ. Реализуется ГС "Центр развития инноваций" при поддержке Программы ULEAD с Европой.

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